Осуђен Радоје Звицер

Извор:

вијести.ме

12.11.2025

15:04

Осуђен Радоје Звицер
Фото: Youtube / Printscreen

Одбјегли шеф кавачког клана Радоје Звицер осуђен је на 16 година затвора због шверца 743 килограма кокаина, потврдила је самостална савјетница за односе са јавношћу Вишег суда у Подгорици Ивана Вукмировић.

Један од вођа тог клана Слободан Кашћелан добио је 13 година, а на исту казну осуђен је и Игор Божовић.

Игор Вујотић и Драган Кнежевић осуђени су на по 11 година затвора.

Првостепену пресуду изрекла је суткиња Соња Кековић.

(Вијести.ме)

