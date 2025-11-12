Осуђен Радоје Звицер

Извор:
вијести.ме
12.11.2025
15:04
Коментари:0
Одбјегли шеф кавачког клана Радоје Звицер осуђен је на 16 година затвора због шверца 743 килограма кокаина, потврдила је самостална савјетница за односе са јавношћу Вишег суда у Подгорици Ивана Вукмировић.
Један од вођа тог клана Слободан Кашћелан добио је 13 година, а на исту казну осуђен је и Игор Божовић.
Игор Вујотић и Драган Кнежевић осуђени су на по 11 година затвора.
Првостепену пресуду изрекла је суткиња Соња Кековић.
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму