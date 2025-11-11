Штрбац: Исход суђења Фехиру зависи од списа из Хрватске

Извор:
СРНА
11.11.2025
12:03
Коментари:0
Директор Документационо-информативног центра "Веритас" Саво Штрбац изјавио је Срни да исход суђења у Београду Крунославу Фехиру, оптуженом за злочине над Србима у Осијеку, зависи од тога да ли ће суд прихватити да је ријеч о пресуђеној ствари или ће поступак бити настављен, уз изрицање минималне казне.
Пред Одјељењем за ратне злочине у Београд сутра би требало да почне суђење бившем хрватском војнику Фехиру за злочине против српских цивила у Осијеку почетком деведесетих година прошлог вијека, у процесу у којем је оптужен за организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина.
Штрбац је навео да су српски судски органи затражили од Хрватске документацију из предмета против Бранимира Главаша, осуђеног за злочине над Србима у Осијеку, у којем је Фехир био заштићени крунски свједок и ослобођен кривице, те да ће суд, уколико ти списи нису достављени, највјероватније одгодити почетак суђења.
Према његовим ријечима, ако се утврди да је ријеч о већ пресуђеној ствари, поступак би требало да буде обустављен и оптужени ослобођен, а у супротном је могуће да Фехир буде осуђен на минималну или условну казну, јер је оптужен за такозвани "привилеговани" облик ратног злочина за који је законом предвиђена најблажа казна од годину дана.
Штрбац је подсјетио да су Хрвати против Фехира обуставили поступак, што би значило да би то био основ да се обустави и ово суђење у Београду, јер се два пута о истој ствари не може судити, што је универзално начело.
"За основне облике кривичног дијела ратних злочина предвиђене су казне од пет до 20 година, а за овај привилеговани случај је предвиђена казна од једне године, као минимум", навео је Штрбац.
Свијет
Након слијетања букнуо пламен у авиону
Он је истакао да је Фехир "позитивна" личност за Србе, јер да није било њега, не би била откривена Главашева група, злочини против Срба, и не би Главашу било суђено у Хрватској, док је негативна личност за већину Хрвата.
"Што се нас тиче из `Веритаса`, па и већине Крајишника које сам консултовао, он је за нас позитивна личност, јер је разоткрио те страхоте које су се дешавале према Србима у Осијеку. Иако је Фехир све признао и покајао се. Треба узети у обзир да је био малољетан и да је вредније ово што је разоткрио од зла које је починио", рекао је Штрбац.
Он је подсјетио да је Главаш на основу Фехировог исказа осуђен у Хрватској, мада још неправоснажно на седам година.
"Фехир је све одавно испричао, покајао се и не очекујем да ће се на овом суђењу чути било шта ново. Он се покајао", рекао је Штрбац, те оцијенио да овај поступак не шаље добру поруку онима у Хрватској који би такође имали храбрости да проговоре о злочинима на Србима.
Штрбац је подсјетио да се Фехир брани причом коју је давно испричао и новинарима и хрватским правосудним органима да је био малољетан када је дошао код Главаша у јединицу и када се десио случај када су двојицу Срба затворили у гаражу, гдје је био Главашев штаб, које су мучили, а једног, Чедомира Вучковића, натјерали да попије киселину из акумулатора.
Сцена
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић
Један од Срба, Вучковић је у агонији истрчао из те гараже, а напољу је на њега пуцао Фехир, који је чувао стражу, док је касније вјештачењем током поступка Главашу и другим у Хрватској, утврђено да је тај Србин преминуо од посљедица киселине, а не Фехирових метака.
Почетком августа Тужилаштво за ратне злочине у Београду подигло је оптужницу против Фехира, који је ухапшен је 15. јуна, приликом уласка у Србију као таксиста, пошто се бавио таксирањем као пензионисани полицајац.
Крунослав Фехир је као малољетник био припадник Бранимирове осјечке бојне, формације која је била директно потчињена Бранимиру Главашу, једном од оснивача Хрватске демократске заједнице /ХДЗ/ и у то вријеме најмоћнијем човеку на подручју Осијека, на истоку Хрватске.
Он је касније на суђењу ГЛавашу у Хрватској свједочио као заштићени свједок и испричао о страхотама којима су били изложени Срби.
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
23
14
20
14
19
14
17
14
13
Тренутно на програму