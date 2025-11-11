Logo
Large banner

Након слијетања букнуо пламен у авиону

Извор:

Телеграф

11.11.2025

11:58

Коментари:

0
Након слијетања букнуо пламен у авиону
Фото: Pexels

Национална компанија за аеродроме у Букурешту саопштила је данас да су током протекле ноћи представници Румунског аеродромског сервиса (РАС) примјетили да се испод кабине авиона компаније Wizz Air, који је у Букурешт долетио из Барселоне, појавио пламен.

Техничко особље, које је било присутно на лицу мјеста, уклонило је опрему за напајање авиона струјом како би се избјегао инцидент, преноси данас портал Диги24.

Чишћење прозора

Свијет

Чистачица позвонила на погрешна врата, па добила метак у главу

Авион је на међународни аеродром Аурел Влаику у близини Букурешта слетио из Барселоне у 1.18 сати, а у вријеме инцидента већина од 225 путника је већ била изашла из авиона.

Из безбједносних разлога, капетан је одлучио да активира клизни излаз за случај опасности, који ипак ниједан путник није имао потребе да користи.

Током инцидента, који је кратко трајао, путници нису били у опасности и није причињена материјална штета.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Друштво

Поскупљује гориво у Српској

Летјелица је подвргнута детаљној техничкој провјери, а инцидент истражују надлежни органи.

Подијели:

Тагови:

aerodrom

Bukurešt

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато кад ће се одржати посебна сједница Владе о стању у "Електропривреди"

Република Српска

Познато кад ће се одржати посебна сједница Владе о стању у "Електропривреди"

2 ч

0
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

Сцена

Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

2 ч

0
Шта значи ако стално сањате исту особу?

Занимљивости

Шта значи ако стално сањате исту особу?

2 ч

0
Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

Друштво

Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Чистачица позвонила на погрешна врата, па добила метак у главу

Свијет

Чистачица позвонила на погрешна врата, па добила метак у главу

2 ч

0
Експлозија испред суда, погинуло најмање 12 људи

Свијет

Експлозија испред суда, погинуло најмање 12 људи

3 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Аутобус пун туриста ударио у камион: Има мртвих

3 ч

0
Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције

Свијет

Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner