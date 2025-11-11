Након слијетања букнуо пламен у авиону

Извор:
11.11.2025
Национална компанија за аеродроме у Букурешту саопштила је данас да су током протекле ноћи представници Румунског аеродромског сервиса (РАС) примјетили да се испод кабине авиона компаније Wizz Air, који је у Букурешт долетио из Барселоне, појавио пламен.
Техничко особље, које је било присутно на лицу мјеста, уклонило је опрему за напајање авиона струјом како би се избјегао инцидент, преноси данас портал Диги24.
Авион је на међународни аеродром Аурел Влаику у близини Букурешта слетио из Барселоне у 1.18 сати, а у вријеме инцидента већина од 225 путника је већ била изашла из авиона.
Из безбједносних разлога, капетан је одлучио да активира клизни излаз за случај опасности, који ипак ниједан путник није имао потребе да користи.
Током инцидента, који је кратко трајао, путници нису били у опасности и није причињена материјална штета.
Летјелица је подвргнута детаљној техничкој провјери, а инцидент истражују надлежни органи.
