Експлозија испред суда, погинуло најмање 12 људи

Телеграф
11.11.2025
11:06
Најмање 12 особа је погинуло, а 20 је повријеђено у експлозији испред суда у пакистанској пријестоници Исламабаду.
Експлозија се догодила у близини зграде Вишег суда у уторак рано поподне.
Извор безбједности у Пакистану рекао је за Си-ен-ен да се експлозија истражује као самоубилачки напад.
Исламабад захтијева висок ниво безбједности за улазак и излазак из града, са одређеним безбједносним зонама широм пријестонице.
Експлозија се догодила на паркингу ужурбаног правосудног комплекса у области у којој се налазе бројни државне институције.
Још увијек нема никаквих захтева за преузимање одговорности за напад, али је извор безбједности за Си-ен-ен навео да су напад извршили милитанти повезани са авганистанским талибанима и Индијом.
Напад се догодио мање од једног дана након што су милитанти извршили напад на кадетски колеџ у сјеверозападном Пакистану, пише Телеграф.
