Експлозија испред суда, погинуло најмање 12 људи

Извор:

Телеграф

11.11.2025

11:06

Експлозија испред суда, погинуло најмање 12 људи
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање 12 особа је погинуло, а 20 је повријеђено у експлозији испред суда у пакистанској пријестоници Исламабаду.

Експлозија се догодила у близини зграде Вишег суда у уторак рано поподне.

Извор безбједности у Пакистану рекао је за Си-ен-ен да се експлозија истражује као самоубилачки напад.

Исламабад захтијева висок ниво безбједности за улазак и излазак из града, са одређеним безбједносним зонама широм пријестонице.

Експлозија се догодила на паркингу ужурбаног правосудног комплекса у области у којој се налазе бројни државне институције.

Аутобус

Свијет

Аутобус пун туриста ударио у камион: Има мртвих

Још увијек нема никаквих захтева за преузимање одговорности за напад, али је извор безбједности за Си-ен-ен навео да су напад извршили милитанти повезани са авганистанским талибанима и Индијом.

Напад се догодио мање од једног дана након што су милитанти извршили напад на кадетски колеџ у сјеверозападном Пакистану, пише Телеграф.

Експлозија

Pakistan

