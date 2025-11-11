Нови хит међу домаћицама: Додајте кап овог састојка у машину и веш ће мирисати рајски

11.11.2025
Ако при прању веша имате утисак да ни најљепши омекшивач не оставља довољно пријатан мирис, постоји трик који може све да промијени.
Све више домаћица открива једноставан начин да веш мирише дуже, буде мекши и да веш машина ради ефикасније.
Трик је толико једноставан да ће вас можда изненадити. Потребна вам је само једна кап природног уља. Етерична уља постала су популарна у домаћинству јер повећавају свјежину и уклањају непријатне мирисе.
Осим тога, правилна употреба може продужити животни вијек твоје веш машине и допринијети бољој хигијени бубња.
Додавање једне капи етеричног уља током прања постало је хит међу домаћицама јер:
појачава мирис чистог веша,
неутралише влагу и устајале мирисе из машине,
дјелује антибактеријски (зависно од уља),
продужава свјежину тканина,
смањује непријатне мирисе у бубњу.
Најбоље је користити природна етерична уља као што су лаванда, лимун, чајевац или еукалиптус. Она су довољно јака да оставе мирис, али безбједна када се користе у малој количини.
У посудицу за омекшивач додај само једну кап етеричног уља. Немојте сипати више, интензиван мирис може бити прејак и непотребан. Пустите програм прања као и обично и водите рачуна уколико перете осјетљиве тканине, одаберите лаганија уља, попут лаванде или камилице, преноси Блиц жена.
Лаванда – универзална, релаксирајућа, одлична за постељине и пешкире
Лимун – освјежава, уклања мирисе и даје „чист“ мирис
Чајевац – антибактеријско дејство, идеално за спортски веш
Еукалиптус – интензивна свјежина, добро за зимске тканине и јак веш
дуже траје мирис чистог веша
смањује непријатне мирисе машине
спречава развој бактерија
економично — трошиш минималну количину уља
безбједно за већину тканина
