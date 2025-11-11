Logo
Аутобус пун туриста ударио у камион: Има мртвих

Извор:

Телеграф

11.11.2025

10:59

Коментари:

0
Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Двије особе су погинуле након што је аутобус пун туриста - међу којима је било и страних држављана - ударио у камион у близини љетовалишта у Египту.

Још 36 људи је повријеђено у судару на путу Рас Гариб–Хургада, сјеверно од Црвеног мора, недалеко од Хургаде. Претпоставља се да је 24 путника у аутобусу било страног поријекла, али власти за сада нису објавиле њихове националности, укључујући и оне погинулих.

Машина за веш

Савјети

Нови хит међу домаћицама: Додајте кап овог састојка у машину и веш ће мирисати рајски

Више амбулантних возила пожурило је јутрос на мјесто несреће, а повријеђени су пребачени у болнице у Хургади и околини. Град је омиљена туристичка дестинација позната по дугим пјешчаним плажама и луксузним хотелима.

Власти су саопштиле да су примиле дојаву о судару аутобуса туристичке компаније из Црвеног мора, који је путовао на сјевер из Хургаде, и тешког камиона у раним јутарњим часовима. Потврђено је да су возач аутобуса и још једна особа погинули. Међу тешко повријеђенима има страних држављана, додале су власти.

Хургада се налази око 290 миља (око 465 километара) јужно од Каира, главног града Египта. Пут до тамо, који дјелимично пролази путем Рас Гариб–Хургада, траје око пет сати. За сада није познато куда је аутобус био кренуо.

Од Хургаде до пирамида у Гизи потребно је око три сата вожње, а туристичке агенције често користе аутобусе за организоване излете.

Доктор

Србија

Доктор открио могући узрок смрти дјевојчице умрле након тренинга

Недавно су најмање двије особе погинуле након што су се у египатској делти Нила сударила два путничка воза. Око 30 људи је тада тешко повријеђено, а претпоставља се да је међу њима било и странаца.

До несреће је дошло у граду Загазигу, главном граду провинције Шаркија, саопштила је жељезничка управа земље. Министарство здравља тада је навело да је најмање 29 особа повријеђено, а слике са мјеста несреће приказивале су десетине људи како забринуто стоје поред олупина возова.

У саопштењу Министарства здравља наводи се да је на мјесто судара послато више од тридесет амбулантних возила, а 29 повријеђених је пребачено у болнице Ал-Ахрар и Универзитетску болницу Загазиг. Жељезничка управа је саопштила да се судар догодио између путничког воза број 281, који је саобраћао од Загазига до Исмаилије, и воза број 336, који је ишао из Мансуре ка Загазигу.

Дарко Лазић-11112025

Сцена

Дарко Лазић непрепознатљив: Ошишао се на ћелаво, на глави ожиљак од несреће

Исклизнућа и судари возова честа су појава у Египту, гдје застарјела жељезничка мрежа годинама пати од лошег управљања. У посљедње вријеме, влада је покренула више иницијатива за модернизацију жељезнице.

Саобраћајна несрећа

Hurgada

