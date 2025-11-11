Аутобус пун туриста ударио у камион: Има мртвих

Извор:
Двије особе су погинуле након што је аутобус пун туриста - међу којима је било и страних држављана - ударио у камион у близини љетовалишта у Египту.
Још 36 људи је повријеђено у судару на путу Рас Гариб–Хургада, сјеверно од Црвеног мора, недалеко од Хургаде. Претпоставља се да је 24 путника у аутобусу било страног поријекла, али власти за сада нису објавиле њихове националности, укључујући и оне погинулих.
Више амбулантних возила пожурило је јутрос на мјесто несреће, а повријеђени су пребачени у болнице у Хургади и околини. Град је омиљена туристичка дестинација позната по дугим пјешчаним плажама и луксузним хотелима.
Власти су саопштиле да су примиле дојаву о судару аутобуса туристичке компаније из Црвеног мора, који је путовао на сјевер из Хургаде, и тешког камиона у раним јутарњим часовима. Потврђено је да су возач аутобуса и још једна особа погинули. Међу тешко повријеђенима има страних држављана, додале су власти.
Хургада се налази око 290 миља (око 465 километара) јужно од Каира, главног града Египта. Пут до тамо, који дјелимично пролази путем Рас Гариб–Хургада, траје око пет сати. За сада није познато куда је аутобус био кренуо.
Од Хургаде до пирамида у Гизи потребно је око три сата вожње, а туристичке агенције често користе аутобусе за организоване излете.
Недавно су најмање двије особе погинуле након што су се у египатској делти Нила сударила два путничка воза. Око 30 људи је тада тешко повријеђено, а претпоставља се да је међу њима било и странаца.
До несреће је дошло у граду Загазигу, главном граду провинције Шаркија, саопштила је жељезничка управа земље. Министарство здравља тада је навело да је најмање 29 особа повријеђено, а слике са мјеста несреће приказивале су десетине људи како забринуто стоје поред олупина возова.
У саопштењу Министарства здравља наводи се да је на мјесто судара послато више од тридесет амбулантних возила, а 29 повријеђених је пребачено у болнице Ал-Ахрар и Универзитетску болницу Загазиг. Жељезничка управа је саопштила да се судар догодио између путничког воза број 281, који је саобраћао од Загазига до Исмаилије, и воза број 336, који је ишао из Мансуре ка Загазигу.
Исклизнућа и судари возова честа су појава у Египту, гдје застарјела жељезничка мрежа годинама пати од лошег управљања. У посљедње вријеме, влада је покренула више иницијатива за модернизацију жељезнице.
