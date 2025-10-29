Ево када ћемо знати да ли ће бити избора у Српској

Аутор:Кристина Секерез
29.10.2025
19:10
Четвртог новембра ћемо знати излазимо ли или не на изборе. Тада ће Уставни суд БиХ саопштити своју одлуку.
Одлука Уставног суда БиХ биће уставна само ако би пресуда Суда БиХ била укинута уз образложење да ОХР нема право да намеће законе, нити судови у БиХ имају право осуђивати људе за наводна кривична дјела какво је неизвршење одлука високог представника, рекао је то за Фену професор уставног права, Милан Благојевић. Звали смо га и ми, јер је важан став професора уставног права, али каже да за АТВ не жели да даје изјаву. Има своје разлоге, не жели да нам их каже. Ипак, поручује да не жели зло ни АТВ-у, нити било коме од запослених. Зато преносимо дио његове изјаве за други медиј.
"Али Уставни суд БиХ сигурно неће тако одлучити, јер би то био пораз његове неуставне политике и бројних његових неуставних одлука од 2000. године, у којима је одлучивао да ОХР може наметати законе", каже Милан Благојевић, професор уставног права.
Уколико апелација Милорада Додика буде усвојена, предмет се степен по степен враћа на Суд БиХ. У том случају, нестао би правни основ за престанак мандата и све би се вратило на почетак, објашњава Бранко Петрић. Ако би донијели правно очекивану одлуку, много тога би се промијенило.
"Ако би се они усудили и поступали по закону, праву и Уставу и донијели такву своју одлуку онда би то у БиХ много допринијело да поставе ствари на своје мјесто, на оне Дејтонске поставке и на владавину права колику – толику и дало нам могућност да се поправи ово што је много покварено", каже Бранко Петрић, бивши предсједник ЦИК-а БиХ.
На одлуку се, с обзиром на то када су апелације поднесене и да су избори расписани, дуго чека. Будући да ће Уставни суд сада коначно одлучити о предмету, сматра се да је захтјев за одређивање привремене мјере одбијен, оцјена је правника.
"Уставни суд БиХ уколико апелацију ријеши негативно по апеланта, посљедице су врло јасне. Уколико прихвати чињенично и правно основане аргументе одбране господина Додика, које су наведене у самој апелацији, апелацију ће позитивно ријешити, а што ће, наравно, имати и битне импликације на одржавање, односно неодржавање пријевремених избора у Републици Српској", каже Дамир Сакић, правник.
На ванредној сједници Уставног суда биће разматрана апелација против пресуде Суда БиХ. Oбјављеним дневним редом, каже Додиков адвокат, није предвиђено да Суд тај дан разматра и апелацију поднесену 5. септембра у односу на одлуку ЦИК-а БиХ о одузимању мандата предсједника и расписивању пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
"У дневном реду је само апелација против пресуде од 12.6, то је кривична пресуда. То се види и по броју, јер је број за апелацију у односу на одлуку ЦИК-а другачији, али могу они припојити предмет. Гледао сам, не видим нацрт одлуке. Обично буде нацрт. Некад не буде. За сада има тај дневни ред", каже Горан Бубић, адвокат предсједника Милорада Додика.
Уколико Уставни суд одбије апелације, сљедећа адреса на којој би Милорад Додик могао да потражи заштиту својих права јесте Европски суд за људска права у Стразбуру.
