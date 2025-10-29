Цвијановић са Макроном: Да се пониште механизми страног интервенционизма у БиХ

29.10.2025
17:39
Коментари:0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић разговарала је данас у Паризу са предсједником Француске Емануелом Макроном, у оквиру билатералног састанка француског предсједника са члановима Предсједништва БиХ.
''Током састанка сам истакла да је Кристијан Шмит својим нелегалним и неуставним дјеловањем проузроковао највећу кризу у БиХ у посљедњих 30 година. Да је у циљу њеног превазилажења неопходно да се пониште механизми страног интервенционизма, а да се БиХ мора вратити њеним народима и демократским институцијама'', навела је Цвијановићева у објави на Инстаграму.
Цвијановићева је нагласила спотребу избалансираног приступа свих међународних актера према БиХ.
''Без сталног удовољавања само једној страни или једном од три конститутивна народа. Истакла сам да је највеће достигнуће Дејтонског мировног споразума мир, али и указала на чињеницу да је споразум нарушен деструктивним интервенцијама које су урушиле његову суштину'', изјавила је Цвијановићева.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму