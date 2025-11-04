Logo

Број страдалих у удару тајфуна на Филипинима попео се на 39

Извор:

СРНА

04.11.2025

16:21

Коментари:

0
Тајфун Филипини
Фото: Tanjug/AP

Број погинулих у удару тајфуна Калмеги, који је погодио централне централне Филипине, попео се на 39, рекао је данас локални владин званичник.

Смртни исходи су посљедица утапања и урушавања грађевина, рекла је покрајинска службеница за информисање Анђелиз Оронг у телефонској поруци, пренио је Ројтерс.

golman pixabay

Фудбал

Преминуо бивши голман Црвене звезде

Тајфун је изазвао бујичне поплаве које су заробиле становнике на крововима и потопиле аутомобиле у више насеља, а такође су десетине хиљада људи расељене, пренио је АП.

Тајфун је пре поднева дувао изнад града Баколод у провинцији Негрос Оксидентал, са сталним ветровима до 140 километара на сат и ударима до 195 километара на час, након што је око поноћи стигао до копна у граду Силаго у провинцији Јужни Лејте.

У Јужном Лејтеу је пријављен и нестанак струје у цијелој провинцији.

cjevovod gasovod pixabay

Србија

Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

Генерална секретарка Филипинског црвеног крста Гвендолин Панг саопштила је да су становници заробљени на крововима кућа у граду Лилоан у провинцији Себу.

- Добили смо много позива људи који траже помоћ, али то је тренутно немогуће због великих количина крхотина и поплавних вода - рекла је Панг за АП.

У провинцији Источни Самар јак ветар је оштетио око 300 кућа у заједници Хомонхон, дијелу града Гуиуан, али није било повријеђених ни погинулих, саопштила је градоначелница Анализа Гонзалес Кван.

Метеоролози наводе да је Калмеги, 20. тропски циклон који је ове године погодио Филипине, наставио да се креће ка западу брзином од 25 километара на час и да би вечерас или сутра ујутру требало да крене ка Јужнокинеском мору.

eu evropska unija

Свијет

ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

Прије удара тајфуна, евакуисано је више од 150.000 људи из источних провинција.

Власти су упозориле на обилне падавине, јаке вјетрове и олујне ударе до три метра.

На острву Негрос издато је упозорење због клизишта са планине Канлаон, активног вулкана који је посљедњих месеци испуштао облаке пепела.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

Због олује и немирног мора обустављен је саобраћај међуострвских трајеката и рибарских бродова, па је више од 3.500 путника остало насукано у готово 100 лука.

Отказано је најмање 186 локалних летова.

Подијели:

Тагови:

Filipini

tajfun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мидораг Парежанин

Градови и општине

Парежанин: Сједиште ХЕ "Дабар" треба да буде у Билећи

2 ч

0
Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа

Република Српска

Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Срушио се војни хеликоптер, погинуло шест особа

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Одређен притвор полицајцу осумњиченом за полну злоупотребу малољетнице

2 ч

0

Више из рубрике

ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

Свијет

ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Срушио се војни хеликоптер, погинуло шест особа

2 ч

0
Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

Свијет

Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

5 ч

1
Умро Дик Чејни

Свијет

Умро Дик Чејни

5 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

18

26

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

18

15

Ове три биљке су идеалне за купатило

18

10

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

18

07

Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner