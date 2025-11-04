Број страдалих у удару тајфуна на Филипинима попео се на 39

Извор:
СРНА
04.11.2025
16:21
Коментари:0
Број погинулих у удару тајфуна Калмеги, који је погодио централне централне Филипине, попео се на 39, рекао је данас локални владин званичник.
Смртни исходи су посљедица утапања и урушавања грађевина, рекла је покрајинска службеница за информисање Анђелиз Оронг у телефонској поруци, пренио је Ројтерс.
Фудбал
Преминуо бивши голман Црвене звезде
Тајфун је изазвао бујичне поплаве које су заробиле становнике на крововима и потопиле аутомобиле у више насеља, а такође су десетине хиљада људи расељене, пренио је АП.
Тајфун је пре поднева дувао изнад града Баколод у провинцији Негрос Оксидентал, са сталним ветровима до 140 километара на сат и ударима до 195 километара на час, након што је око поноћи стигао до копна у граду Силаго у провинцији Јужни Лејте.
У Јужном Лејтеу је пријављен и нестанак струје у цијелој провинцији.
Србија
Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима
Генерална секретарка Филипинског црвеног крста Гвендолин Панг саопштила је да су становници заробљени на крововима кућа у граду Лилоан у провинцији Себу.
- Добили смо много позива људи који траже помоћ, али то је тренутно немогуће због великих количина крхотина и поплавних вода - рекла је Панг за АП.
У провинцији Источни Самар јак ветар је оштетио око 300 кућа у заједници Хомонхон, дијелу града Гуиуан, али није било повријеђених ни погинулих, саопштила је градоначелница Анализа Гонзалес Кван.
Метеоролози наводе да је Калмеги, 20. тропски циклон који је ове године погодио Филипине, наставио да се креће ка западу брзином од 25 километара на час и да би вечерас или сутра ујутру требало да крене ка Јужнокинеском мору.
Свијет
ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама
Прије удара тајфуна, евакуисано је више од 150.000 људи из источних провинција.
Власти су упозориле на обилне падавине, јаке вјетрове и олујне ударе до три метра.
На острву Негрос издато је упозорење због клизишта са планине Канлаон, активног вулкана који је посљедњих месеци испуштао облаке пепела.
Република Српска
Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро
Због олује и немирног мора обустављен је саобраћај међуострвских трајеката и рибарских бродова, па је више од 3.500 путника остало насукано у готово 100 лука.
Отказано је најмање 186 локалних летова.
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму