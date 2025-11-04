Logo

Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту

Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руси данас бране суверенитет, част и достојанство своје земље радом, како у миру тако и на фронту, рекао је руски предсједник Владимир Путин.

- Данас, чувајући традиције, бранимо суверенитет, част и достојанство Русије радом, како у миру тако и на фронту - рекао је Путин у честитки поводом Дана националног јединства у Русији.

Он је додао да Русија има много вјерних пријатеља.

- Русија је увијек отворена за нове обострано корисне контакте са страним партнерима - истакао је Путин.

Таг:

Владимир Путин

