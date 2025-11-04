Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту

Извор:
СРНА
04.11.2025
16:22
Коментари:0
Руси данас бране суверенитет, част и достојанство своје земље радом, како у миру тако и на фронту, рекао је руски предсједник Владимир Путин.
- Данас, чувајући традиције, бранимо суверенитет, част и достојанство Русије радом, како у миру тако и на фронту - рекао је Путин у честитки поводом Дана националног јединства у Русији.
Свијет
Број страдалих у удару тајфуна на Филипинима попео се на 39
Он је додао да Русија има много вјерних пријатеља.
- Русија је увијек отворена за нове обострано корисне контакте са страним партнерима - истакао је Путин.
Фудбал
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
5 ч1
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму