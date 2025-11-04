Њемачка нуди новац Авганистанцима који се одрекну доласка у земљу

Извор:
Танјуг
04.11.2025
17:36
Коментари:0
Њемачка влада понудила је авганистанским држављанима који имају одобрење за долазак у Њемачку новчану помоћ ако се добровољно одрекну пресељења у ту земљу
Према писању њемачког портала Focus Onlinе, понуда се односи на око 660 особа које су дио два владина програма - такозване "листе за заштиту људских права" и "прелазног програма".
Здравље
Истраживање открива да најмлађа дјеца шире највише вируса
Особе које пристану да одустану од доласка у Њемачку добиће једнократну помоћ од 1.500 евра у Пакистану и додатну "стартну подршку" од 5.000 евра, док су за породице предвиђени већи износи. У документу који је у име немачког Министарства унутрашњих послова послала организација ГИЗ наводи се да није извјесно да ће сви поступци бити завршени до краја године.
Њемачка влада признаје да би дио Авганистанаца могао да остане без визе, док Пакистан тражи да напусте земљу.
Министар унутрашњих послова Александар Добринт (ЦСУ) образложио је одлуку временским притиском и неизвјесном ситуацијом у Пакистану.
Свијет
У судару возова погинуло најмање 8 особа
Организације за људска права оштро су критиковале понуду, оцјењујући да повратак у Авганистан, гдје власт држе талибани, угрожава животе тих људи.
- Многи су све продали како би побјегли. За 6.500 евра не могу започети нови живот - навела је портпаролка организације Ева Бејер. Истовремено, више од 30 авганистанских држављана који су судским путем изборили право на улазак у Њемачку, стигло је данас у Хановер
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму