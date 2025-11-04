Logo

Њемачка нуди новац Авганистанцима који се одрекну доласка у земљу

Извор:

Танјуг

04.11.2025

17:36

Коментари:

0
Њемачка нуди новац Авганистанцима који се одрекну доласка у земљу
Фото: Pixabay

Њемачка влада понудила је авганистанским држављанима који имају одобрење за долазак у Њемачку новчану помоћ ако се добровољно одрекну пресељења у ту земљу

Према писању њемачког портала Focus Onlinе, понуда се односи на око 660 особа које су дио два владина програма - такозване "листе за заштиту људских права" и "прелазног програма".

Болница доктор

Здравље

Истраживање открива да најмлађа дјеца шире највише вируса

Особе које пристану да одустану од доласка у Њемачку добиће једнократну помоћ од 1.500 евра у Пакистану и додатну "стартну подршку" од 5.000 евра, док су за породице предвиђени већи износи. У документу који је у име немачког Министарства унутрашњих послова послала организација ГИЗ наводи се да није извјесно да ће сви поступци бити завршени до краја године.

Њемачка влада признаје да би дио Авганистанаца могао да остане без визе, док Пакистан тражи да напусте земљу.

Министар унутрашњих послова Александар Добринт (ЦСУ) образложио је одлуку временским притиском и неизвјесном ситуацијом у Пакистану.

Воз

Свијет

У судару возова погинуло најмање 8 особа

Организације за људска права оштро су критиковале понуду, оцјењујући да повратак у Авганистан, гдје власт држе талибани, угрожава животе тих људи.

- Многи су све продали како би побјегли. За 6.500 евра не могу започети нови живот - навела је портпаролка организације Ева Бејер. Истовремено, више од 30 авганистанских држављана који су судским путем изборили право на улазак у Њемачку, стигло је данас у Хановер

Подијели:

Тагови:

Њемачка

avganistan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

10. ванредна сједница крњег Уставног суда

БиХ

Како је крњи Уставни суд образложио одбијање Додикове апелације

1 ч

2
Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

БиХ

Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

1 ч

0
Роналдо открио када ће отићи у пензију

Фудбал

Роналдо открио када ће отићи у пензију

1 ч

0
Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

Свијет

Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

1 ч

0

Више из рубрике

У судару возова погинуло најмање 8 особа

Свијет

У судару возова погинуло најмање 8 особа

1 ч

0
Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

Свијет

Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

1 ч

0
Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту

Свијет

Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту

2 ч

0
Тајфун Филипини

Свијет

Број страдалих у удару тајфуна на Филипинима попео се на 39

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

18

26

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

18

15

Ове три биљке су идеалне за купатило

18

10

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

18

07

Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner