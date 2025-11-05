Одржана комеморација Младену Жижовићу

Извор:
АТВ
05.11.2025
11:06
Комеморација поводом смрти тренера Младена Жижовића одржана је у Банском двору у Бањалуци.
Бројни пријатељи, саиграчи, фудбалери и спортски радници окупили су се да му одају посљедњу почаст и присјете се његовог доприноса спорту, али и људскости којом је задужио све који су га познавали.
Комеморацији је присуствовао и предсједник Милорад Додик, који се уписао у Књигу жалости.
- Нажалост десила се та велика трагедија гдје смо се прије утакмице чули и видјели и зезали. Увијек ћеш остати у мом сјећању као велики радник, велики човјек и велики господин. Имао си велики квалитет, повреда је мало омела, али си стигао до репрезентације. Имао сам част упознати те као тренера гдје смо заједни славили европске успјехе. Нажалост, прерано си отишао - рекао је Звјездан Мисимовић предсједник Фудбалског клуба Борац.
Младен Жижовић, тренер Радничког из Крагујевца и бивши стратег бањалучког Борца, преминуо је 3. новембра након што је доживио изненадни колапс поред клупе током првог полувремена утакмице српске Суперлиге између Младости из Лучана и Радничког.
Сахрана фудбалера и тренера биће обављена у четвртак у 13 часова на Градском гробљу у Бијељини.
