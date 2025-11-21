Млади бик продат за вртоглавих 146.000 евра

Извор:
На елитној аукцији у Вертингену продан је млади безрожни бик Innovativ, чији импресивни генетски профил учвршћује његов статус једног од најскупљих младих расплодњака у новијој историји сименталске пасмине.
Како пише Агрархеуте, цијена је вртоглавих 146.000 евра, а нови власник је компанија Bayern-Genetik, преноси Агроклуб.
Ово је један у низу младих бикова који су ове године досегнули шестоцифрене износе на тржишту умјетне оплодње, а Innovativ се сада налази међу десет најскупљих сименталских бикова откако је уведена геномска селекција.
Подсјетимо, ранијих година забиљежени су рекордни износи попут 222.000 евра за бика Мелодие, те 182.000 евра за Магистер.
Да ће цијена бити висока, било је јасно већ из типизације и поријекла, но овакав износ изненадио је и саме узгајиваче, Доминика Буша и Михаела Ланга, познате под заједничким именом БуЛа-генетика.
Узгојем се баве партнерски, а међу заједничким животињама истиче се и мајка проданог бика, Еделгирл, кћерка бика Спутник.
Еделгирл пак потиче од врхунске краве Еделперле, која је посљедњих година постала једна од најпознатијих мајки бикова у сименталској пасмини. Од ње је већ седам бикова завршило у различитим центрима за умјетну оплодњу. Њена унука Еделнице остварила је раније ове године цијену од 36.500 евра на тржишту расплодних животиња у Ансбаху.
