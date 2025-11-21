Logo
Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Извор:

Жена Блиц

21.11.2025

18:20

Коментари:

0
Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Шпански тенисер Карлос Алкараз, који због повреде није могао да наступи у нокаут фази Дејвис купа, успио је да постане тема дана на Балкану - и то захваљујући једној сасвим обичној фотографији из свог дома

Када се узме да је данас Аранђеловдан и да је тај кућни детаљ један од симбола сваке домаћинске куће у Србији, не чуди толико број реакција испод објаве.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Република Српска бира слободу

Наиме, Карлос Алкараз је на друштвеним мрежама објавио слику из дневне собе, а оно што је привукло пажњу српске публике није био он, већ окружење у којем се налази.

Иако је ријеч о спортисти који већ годинама зарађује милионске износе, ентеријер његовог дома на први поглед не одаје утисак луксуза. Напротив, многима у Србији изгледао је готово познато, па чак и домаће.

На слици се види новији телевизор равног екрана, али је све око њега много занимљивије од технике. Испред телевизора стоји сто прекривен - мушемом. Управо тај детаљ изазвао је лавину коментара.

"Мало балканска естетика, мало све супротно"

"Не могу да вјерујем, човјек има мушему!", "Шта је вама људи, што сте такви скоројевићи, па шта ако има мушему, какви сте ви снобови, није вам битно шта човјек ради, битна вам мушема", "Али има мушему и сједи обувен! Мало балканска естетика, мало све супротно", "Убићу се од овог ентеријера са мушемом. Човјек је Бог", само је дио коментара су остављали корисници друштвених мрежа у Србији.

нермин никшић

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

Мушема, један од најпрепознатљивијих елемената српских домаћинстава, често се извлачи и за свечане прилике, попут данашњег Аранђеловдана, па је многима било забавно што је пронашла своје мјесто и у дому свјетског спортисте.

Поред тога, примјетни су и детаљи попут неколико трофеја пореданих поред телевизора, али и склопљених столица које више личе на баштенски намјештај него на класичне комаде за дневну собу. Управо та једноставност и одсуство луксуза допринијели су томе да Срби препознају сличности на нашом изворном естетиком ентеријера.

Мада, свака сличност је случајна, али у конкретном случају јако забавна. Поготово на данашњи дан.

Карлос Алкараз

