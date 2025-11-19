Роџер Федерер примљен у Кућу славних

19.11.2025
17:09
Коментари:0
Некадашњи швајцарски тенисер Роџер Федерер изабран је у Међународну тениску кућу славних.
У саопштењу се наводи да је Федерер изабран у Кућу славних са седиштем у Роуд Ајленду.
"Одувијек сам цијенио историју тениса и пример који су поставили они пре мене. Осјећам се врло понизно што су ме на овај начин признали спорт и моји вршњаци", рекао је Федерер.
Церемонија свечаног пријема у Кућу славних биће одржана у августу 2026. године у Њупорту.
Федерер је у каријери освојио 103 трофеја, а од тога 20 гренд слем титула. Он је укупно провео 310 недјеља на челу АТП листе.
"Нисам могао да предвидим да ћу освојити оволико великих титула. Надао сам се да ћу можда имати једну, да будем сасвим искрен, на почетку каријере", навео је Федерер.
BREAKING: Roger Federer will be inducted into the International Tennis Hall of Fame.— TENNIS (@Tennis) November 19, 2025
To commemorate the announcement from Newport—and refresh your memory—here are 26 stats for Federer's 2026 induction.https://t.co/d7UeQZPVou
