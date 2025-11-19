Федерер изабран у Међународну тениску кућу славних

Извор:
Танјуг
19.11.2025
13:06
Коментари:0
Некадашњи швајцарски тенисер Роџер Федерер изабран је у Међународну тениску кућу славних, саопштено је данас, пренио је АП.
У саопштењу се наводи да је Федерер изабран у Кућу славних са сједиштем у Роуд Ајленду.
- Одувијек сам ценио историју тениса и пример који су поставили они прије мене. Осјећам се врло понизно што су ме на овај начин признали спорт и моји вршњаци - рекао је Федерер.
Церемонија свечаног пријема у Кућу славних биће одржана у августу 2026. године у Њупорту.
Федерер је у каријери освојио 103 трофеја, а од тога 20 Гренд слем титула. Он је укупно провео 310 недеља на челу АТП листе.
- Нисам могао да предвидим да ћу освојити оволико великих титула. Надао сам се да ћу можда имати једну, да будем сасвим искрен, на почетку каријере - навео је Федерер.
