Федерер изабран у Међународну тениску кућу славних

Извор:

Танјуг

19.11.2025

13:06

Коментари:

0
Роџер Федерер тенисер пубика
Фото: Танјуг/АП

Некадашњи швајцарски тенисер Роџер Федерер изабран је у Међународну тениску кућу славних, саопштено је данас, пренио је АП.

У саопштењу се наводи да је Федерер изабран у Кућу славних са сједиштем у Роуд Ајленду.

- Одувијек сам ценио историју тениса и пример који су поставили они прије мене. Осјећам се врло понизно што су ме на овај начин признали спорт и моји вршњаци - рекао је Федерер.

Церемонија свечаног пријема у Кућу славних биће одржана у августу 2026. године у Њупорту.

Федерер је у каријери освојио 103 трофеја, а од тога 20 Гренд слем титула. Он је укупно провео 310 недеља на челу АТП листе.

- Нисам могао да предвидим да ћу освојити оволико великих титула. Надао сам се да ћу можда имати једну, да будем сасвим искрен, на почетку каријере - навео је Федерер.

