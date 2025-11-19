Ђоковић заиграо сиртаки са славним грчким пјевачем

19.11.2025
10:44
Наш тенисер Новак Ђоковић и тренутно најпознатији грчки пјевач млађе генерације Константиноса Аргироса заједно су заиграли сиртаки.
На друштвеним мрежама појавио се снимак који изазива пуно позитивних емоција.
Наш тенисер Новак Ђоковић заиграо је сиртаки са грчким пјевачем Константиносом Аргиросом у једном клубу у Атини.
На Инстаграм профилу Никана.гр су уз видео написали како се на снимку налазе тренутно двије омиљене личности у Србији и Грчкој заједно - Ђоковић и Аргирос.
"Ноле изазива одушевљење гдје год да се појави, а изгледа да му је Грчка одлично легла", пише крај видеа.
У другом дијелу видеа види се како је током весеља пуштена и пјесма Синана Сакића када је Ноле изашао на подијум и опет се веселио са славним грчким пјевачем, преноси Н1.
Аргирос је тренутно најпознатији пјевач међу млађом генерацијом, а у октробру је одржао концерт у Београду. Наступао је и у Ројал Алберт Холу у Лондону.
