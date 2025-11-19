Logo
Large banner

Ђоковић заиграо сиртаки са славним грчким пјевачем

19.11.2025

10:44

Коментари:

0
Ђоковић заиграо сиртаки са славним грчким пјевачем
Фото: Instagram/@nikana.gr/screenshot

Наш тенисер Новак Ђоковић и тренутно најпознатији грчки пјевач млађе генерације Константиноса Аргироса заједно су заиграли сиртаки.

На друштвеним мрежама појавио се снимак који изазива пуно позитивних емоција.

Наш тенисер Новак Ђоковић заиграо је сиртаки са грчким пјевачем Константиносом Аргиросом у једном клубу у Атини.

На Инстаграм профилу Никана.гр су уз видео написали како се на снимку налазе тренутно двије омиљене личности у Србији и Грчкој заједно - Ђоковић и Аргирос.

"Ноле изазива одушевљење гдје год да се појави, а изгледа да му је Грчка одлично легла", пише крај видеа.

Новак Ђоковић

Здравље

Новак Ђоковић открио које три ствари не једе

У другом дијелу видеа види се како је током весеља пуштена и пјесма Синана Сакића када је Ноле изашао на подијум и опет се веселио са славним грчким пјевачем, преноси Н1.

Аргирос је тренутно најпознатији пјевач међу млађом генерацијом, а у октробру је одржао концерт у Београду. Наступао је и у Ројал Алберт Холу у Лондону.

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић на мети критика због качкета

Стил

Новак Ђоковић на мети критика због качкета

22 ч

0
Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

Тенис

Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

1 д

0
Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету

Тенис

Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету

2 д

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Сјајна вијест за Ђоковића пред Аустралијан опен

3 д

0

Више из рубрике

Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења

Тенис

Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења

1 д

0
Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

Тенис

Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

1 д

0
Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету

Тенис

Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету

2 д

0
Сабаленка након пораза пливала са ајкулама: Можда попијем текилу и анализирам сезону

Тенис

Сабаленка након пораза пливала са ајкулама: Можда попијем текилу и анализирам сезону

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

14

01

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

14

01

Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

13

46

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

13

43

Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner