Новак Ђоковић открио које три ствари не једе

Извор:
Агенције
18.11.2025
16:19
Коментари:0
Новак Ђоковић са 38 година и даље доминира мушким тенисом, а млађи играчи као што су Карлос Алкараз (22), Јаник Синер (24) и Тејлор Фриц (28) покушавају да га сустигну.
Ипак, нико још није оборио његов рекорд од 428 недјеља као свјетског броја 1 на АТП листи.
Свијет
Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке
За "Бизнис инсајдер", Ђоковић је открио три кључне промјене у животном стилу које му помажу да остане на врху.
"Не бих рекао да је то једини разлог мог успјеха, али је свакако високо на листи", рекао је Новак, мислећи на строгу дисциплину у исхрани.
Исхрану без млијечних производа, глутена и рафинисаног шећера. Међутим, Ђоковић је јасан.
"Веома сам за то да пронађете шта вама одговара, умјесто да слијепо пратите правила", рекао је Ђоковић који истиче значај цјеловите хране, разумијевање поријекла и припреме производа, али и управљање сном, стресом, емоцијама и хидратацијом.
Све ово су аспекти здравља и благостања, сматра Новак.
Хроника
Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци
"Савршенство не постоји и мислим да ако покривате све те основе, тада обогаћујете свој живот и осјећате се боље, било у приватном или професионалном животу", рекао је.
Сљедећи корак, како је објаснио, јесте прилагодити ове основе свом телу и животном стилу, а затим дорадити ситне детаље.
Одрастајући у породици која је водила италијанске ресторане, глутен је био присутан у Ђоковићевој исхрани.
Када су тестови показали нетолеранцију, то је био "велики ударац", признао је.
"До 2009. године нисам ни знао шта је глутен", рекао је Новак.
Љекар му је савјетовао и избацивање шећера и млијечних производа.
Свијет
Познато када се састају Трамп и Роналдо
"Три мјесеца након што сам из исхране избацио глутен, млијечне производе и рафинисани шећер, осјетио сам огромну промјену и од тада готово да се нисам освртао уназад. Повремено могу да једем такве ствари, али и даље имам благу нетолеранцију. Зато се трудим да што више останем на исхрани без глутена", рекао је Ноле.
Прије промјене исхране, Ђоковић је имао проблеме са синусима и лоше је спавао.
"Имао сам респираторне проблеме који су утицали на моју кондицију на терену. Прекидао сам мечеве рано у професионалној каријери и нисам разумио зашто, јер сам увијек био веома посвећен", објаснио је.
Алергије на полен додатно су отежавале сан, али избацивање глутена и млијечних производа значајно је побољшало његово дисање и опоравак.
Свијет
Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!
"Одмах сам осјетио огроман налет енергије и виталности. Када можете правилно да дишете и не осјећате зачепљеност, онда наравно боље дишете, боље играте на терену, имате више кондиције, више енергије, боље спавате", рекао је Новак.
Ментални и емоционални аспекти, истакао је Ђоковић, "процес су без краја". Посвећен рад на себи и личним односима позитивно је утицао и на његов тенис.
"Сви смо повезани у јединствен систем. Не можемо да одвојимо емоције и менталну страну када, као што је у мом случају, професионални тенисер улази на терен. Не могу да оставим по страни оно што се дешава у мом приватном животу", признао је Новак и истакао да је научио како да користи мајндфулнес (свјесну пажњу) за смањење стреса и његовање менталног и емоционалног здравља.
"То је заиста холистички, мултидисциплинарни приступ. Рекао бих да је све повезано - тијело, ум и дух", рекао је Новак Ђоковић.
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму