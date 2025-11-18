Logo
Large banner

Новак Ђоковић открио које три ствари не једе

Извор:

Агенције

18.11.2025

16:19

Коментари:

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају
Фото: Tanjug/P Photo/Andy Wong

Новак Ђоковић са 38 година и даље доминира мушким тенисом, а млађи играчи као што су Карлос Алкараз (22), Јаник Синер (24) и Тејлор Фриц (28) покушавају да га сустигну.

Ипак, нико још није оборио његов рекорд од 428 недјеља као свјетског броја 1 на АТП листи.

policija

Свијет

Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

За "Бизнис инсајдер", Ђоковић је открио три кључне промјене у животном стилу које му помажу да остане на врху.

"Не бих рекао да је то једини разлог мог успјеха, али је свакако високо на листи", рекао је Новак, мислећи на строгу дисциплину у исхрани.

Шта строга дисциплина подразумијева?

Исхрану без млијечних производа, глутена и рафинисаног шећера. Међутим, Ђоковић је јасан.

"Веома сам за то да пронађете шта вама одговара, умјесто да слијепо пратите правила", рекао је Ђоковић који истиче значај цјеловите хране, разумијевање поријекла и припреме производа, али и управљање сном, стресом, емоцијама и хидратацијом.

Све ово су аспекти здравља и благостања, сматра Новак.

Полиција Србија

Хроника

Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци

"Савршенство не постоји и мислим да ако покривате све те основе, тада обогаћујете свој живот и осјећате се боље, било у приватном или професионалном животу", рекао је.

Сљедећи корак, како је објаснио, јесте прилагодити ове основе свом телу и животном стилу, а затим дорадити ситне детаље.

Нетолеранција на глутен

Одрастајући у породици која је водила италијанске ресторане, глутен је био присутан у Ђоковићевој исхрани.

Када су тестови показали нетолеранцију, то је био "велики ударац", признао је.

"До 2009. године нисам ни знао шта је глутен", рекао је Новак.

Љекар му је савјетовао и избацивање шећера и млијечних производа.

Доналд Трамп

Свијет

Познато када се састају Трамп и Роналдо

"Три мјесеца након што сам из исхране избацио глутен, млијечне производе и рафинисани шећер, осјетио сам огромну промјену и од тада готово да се нисам освртао уназад. Повремено могу да једем такве ствари, али и даље имам благу нетолеранцију. Зато се трудим да што више останем на исхрани без глутена", рекао је Ноле.

Боље дисање и сан

Прије промјене исхране, Ђоковић је имао проблеме са синусима и лоше је спавао.

"Имао сам респираторне проблеме који су утицали на моју кондицију на терену. Прекидао сам мечеве рано у професионалној каријери и нисам разумио зашто, јер сам увијек био веома посвећен", објаснио је.

Алергије на полен додатно су отежавале сан, али избацивање глутена и млијечних производа значајно је побољшало његово дисање и опоравак.

Moskva Kremlj

Свијет

Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!

"Одмах сам осјетио огроман налет енергије и виталности. Када можете правилно да дишете и не осјећате зачепљеност, онда наравно боље дишете, боље играте на терену, имате више кондиције, више енергије, боље спавате", рекао је Новак.

Приоритет емоционалног здравља

Ментални и емоционални аспекти, истакао је Ђоковић, "процес су без краја". Посвећен рад на себи и личним односима позитивно је утицао и на његов тенис.

"Сви смо повезани у јединствен систем. Не можемо да одвојимо емоције и менталну страну када, као што је у мом случају, професионални тенисер улази на терен. Не могу да оставим по страни оно што се дешава у мом приватном животу", признао је Новак и истакао да је научио како да користи мајндфулнес (свјесну пажњу) за смањење стреса и његовање менталног и емоционалног здравља.

"То је заиста холистички, мултидисциплинарни приступ. Рекао бих да је све повезано - тијело, ум и дух", рекао је Новак Ђоковић.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

ishrana

gluten

mliječni proizvodi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Анели и Асмин направили нову драму

Сцена

Потезан нож: Нови хаос у ријалитију Елита

1 ч

0
''Српска у Козарској Дубици дише пуним плућима''

Република Српска

''Српска у Козарској Дубици дише пуним плућима''

1 ч

0
Непалац се вратио кући у великом стилу

Занимљивости

Непалац радио у чистоћи на Балкану: Вратио се кући као богаташ, погледајте дочек

1 ч

0
Издато упозорење због најављених обилних падавина

БиХ

Издато упозорење због најављених обилних падавина

1 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Високо заразни вирус односи животе: Преминуле три особе

2 ч

0
Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова

Здравље

Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова

21 ч

0
ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Здравље

ЕУ планира увести "порез на масноћу"

23 ч

0
Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

Здравље

Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner