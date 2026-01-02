Кимова кћерка могућа насљедница свог оца

Извор:
Кћерка сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна тринаестогодишња Ким Џу Ае, први пут је посјетила породични маузолеј, што коментатори оцјењују као наговјештај да ће једног дана наслиједити свог оца на челу државе.
Посјета је изазвала спекулације да би дјевојчица могла да добије високу функцију већ на предстојећем конгресу владајуће Радничке партије.
Слике које су објавили сјевернокорејски државни медији приказују Ким Џу Ае док стоји у првом реду са родитељима и дубоко се клања у палати Кумсусан у Пјонгјангу, гдје су изложена балсамована тијела њеног дједе и прадједе.
Четрдесетједногодишњи Ким Џонг Ун је из треће генерације своје породице, која влада Сјеверном Корејом од оснивања земље 1948. године, подсјећа АП.
Он често обиљежава кључне државне годишњице посјетом палати Кумсусан и одавањем почасти свом оцу Ким Џонг Илу и дједу Ким Ил Сунгу.
