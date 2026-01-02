Више од 100 погинулих у саобраћајкама током прославе Нове године

Извор:
СРНА
02.01.2026
13:40
Више од 100 људи погинуло је у саобраћајним несрећама током новогодишњих празника широм Тајланда, саопштено је из Командног центра за безбједност на путевима.
У саопштењу се наводи да су брза вожња и управљање возилом под дејством алкохола узроци већег броја саобраћајних несрећа.
Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило
Власти Тајланда покренуле су у уторак, 30. децембра, кампању под називом "Седам опасних дана", која ће трајати до понедјељка, 5. јануара, и која је посвећена безбједности у саобраћају.
