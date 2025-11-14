Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

14.11.2025
17:40
Коментари:0
Изабел Дејл је одувијек имала свој ''тип“ мушкараца – тетовиране, проблематичне типове.
Ас обзиром на њен изглед, који укључује пирсинг на носу, вјештачке трепавице, маникиране нокте и платинасто плаву косу, никада јој није мањкало удварача.
У стварном животу то можда и не би био проблем. Али у затвору са 420 осуђеника, и то све мушкараца, то је био рецепт за катастрофу. И управо се то догодило.
Године 2021, Дејл је почела да ради као чувар у затвору ХМП Колдингли у Сарију, у Енглеској, са само 19 година. Прије тога радила је као продавачица у ''Маркс и Спенсеру“. Послије само неколико мјесеци у затвору, почела је да има сексуалне односе са два затвореника – а могуће и са другима, пише Дејли мејл.
Један од њих био је Конор Мани (28), осуђен због бјекства од полиције брзином од 225 км/х, слијетања с пута и остављања свог сапутника да умре. Други је био Шахид Шариф, осуђен на 12 година због оружане пљачке продавнице накита током које је пролазницима пријетио амонијаком.
Иако је знала да су везе са затвореницима строго забрањене, убрзо је имала односе са обојицом. Камера ју је једном снимила како излази из собе за молитву више вјероисповијести и намјешта одјећу, након што је провела четири минута сама са Шарифом.
Касније јој је послао поруку: „Било је добро дијелити ту љубав…“
Такође је шверцовала дрогу.
Дејлова се потпуно занијела – писала је љубавна писма хвалећи Шарифове ''реп вјештине“ и тврдећи да би ''примила метак за њега“. У соби је држала урамљену фотографију њих двоје. Дала му је и новац, а на његов наговор урадила је естетски третман повећања задњице, популарно назван „бразилско подизање задњице“.
Када је Шариф пребачен у други затвор, посјећивала га је, слала му поруке и новац. Била је увјерена да ће је запросити. Све је откривено када је у његовој ћелији пронађен мобилни телефон препун њихових порука.
Истрага је открила и план кријумчарења дроге у затвор. Идеја је била да Дејлова натопи коверте течношћу која садржи дрогу, осуши их и затим пошаље затворенику.
Истражитељи су такође открили да је управљала Шарифовим Снапцхат налогом преко којег је организован шверц дроге. Требало је да преузме дрогу од Лили Салис, његове сараднице из Брајтона.
Након осмодневног суђења на Крунском суду у Саутерку, Дејл, која сада има 23 године, проглашена је кривом за двије тачке оптужнице: злоупотребу положаја и завјеру за уношење забрањених предмета у затвор.
Пуштена је уз кауцију до изрицања пресуде, заказане за јануар. Судија је поручио: „Не видим другу алтернативу осим затворске казне.“ Салис је такође проглашена кривом, док је Шариф раније признао своју улогу.
Њене бивше колеге тврде да Дејлова „једноставно није била спремна за овај посао“.
''Није била довољно зрела ни довољно озбиљна. Веома је несигурна, а затвореници то препознају одмах. Траже услугу за услугом – и одједном си унутра“, рекли су за „Дејли мејл“.
Још један стражар који ју је познавао рекао је:
''Изи је била фина, али њен изглед и понашање истицали су се од осталих. Било је знакова, али нико није очекивао да ће завршити у вези са затвореником и шверцовати дрогу.“
Дејлова је на крају ухапшена 1. новембра 2022. Код ње је пронађена опрема за скривање шверцованих ствари и прстен за који је тврдила да је веренички и да га је добила од Шарифа. У његовој ћелији пронађена су љубавна писма у којима је писала:
''Волим земљу по којој ходаш… Бићу ту за тебе кроз све, добро или лоше…“
''Једног дана ћу те видјети када изађеш – и ући ћемо у тај Ламборгини о коме причаш.“
Истрага телефона открила је још горе: постојао је још један затвореник, надимка „Кон“, са којим је имала физички однос од маја 2022. Такође је слала поруке још четворици затвореника, преноси Курир.
Дејл је на суду тврдила да није имала сексуалне односе ни са ким и да није знала да су мобилни телефони илегални у затвору. Када су је питали зашто ништа није пријавила, одговорила је:
''Ја сам слаба особа. Не бих се усудила да им се супротставим“.
Порота јој изгледа није повјеровала.
