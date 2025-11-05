Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом

Извор:
Брајан Волш, који је оптужен за убиство Београђанке Ане Волш, појавиће се на суду 14. новембра.
Судија Дајана Френијер на конференцији у петак одредила је сљедеће рочиште за процјену способности окривљеног да учествује а суђењу за 14. новембар, док је коначно припремно рочиште заказано за 17. новембар. Избор пороте почиње 18. новембра и трајаће око двије недјеље.
Судија Френијер је рекла да се нада да ће суђење бити завршено до Божића.
"Надам се, али нада није план", додала је Френијер док је одређивала датуме за избор 16 поротника за случај.
Судија је такође објаснила како ће процес избора пороте функционисати и затражила од тужилаштва и одбране да доставе своје коначне молбе до наредног петка.
Ана Волш, мајка троје дјеце из Кохасета, нестала је око Нове године 2023. Тужиоци тврде да ју је њен супруг, Брајан Волш, убио и раскомадао прије него што је уклонио њене остатке. Њено тијело није пронађено.
Да подсјетимо, суђење Брајану Волшу за убиство супруге Ане Волш требало је да почне 20. октобра, али је одложено након што је он нападнут у затвору и затражено је да буде процијењено да ли је способан да присуствује суђењу.
Дана 7. октобра, судија Дајана Френијер је наредила да се Брајан пребаци из затвора округа Норфолк у Државну болницу Бриџвотер на 20-дневну процјену способности како би се утврдила његова способност да се појави пред суђењем.
Иако је Волш показао напредак од напада, његов адвокат Лари Типтон је раније навео у судским документима да "ментални и физички ефекти насилног напада" и даље спречавају Волша да у потпуности учествује у припреми одбране, додајући да не функционише на истом нивоу као прије инцидента.
