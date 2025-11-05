БРИКС надмашује Г7

05.11.2025
16:22
Коментари:0
Док западне силе улазе у фазу успоравања, земље БРИКС-а биљеже брз раст БДП-а подстакнут инвестицијама, трговином и демографским замахом. Према најновијем извјештају ММФ-а, раст економија БРИКС-а ће у наредне двије године бити више од три пута бржи него у групи Г7.
Према прогнозама за 2025. и 2026. годину Индија ће бити мотор блока са растом од 6,6 процената у 2025. и 6,2 одсто у 2026. Кина наставља стабилан темпо - 4,8 процената у 2025. и 4,2 одсто у 2026, ослањајући се на раст трговине широм Евроазије и Африке. Економско изненађење блока је Етиопија са чак 7,2 одсто раста у овој години. Снажан замах између четири и пет одсто биљеже Египат, Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати, што потврђује да се тежиште економске динамике свијета помјера ка Глобалном југу.
Просјечни раст за све земље БРИКС-а износи 3,8 одсто у овој и 3,7 процената у наредној години, што је у оштром контрасту са Г7, чији је просјек свега један проценат у 2025. и 1,2 одсто у 2026.
Сједињене Америчке Државе, најдинамичнија економија западног блока, очекују раст од два процента наредне године, док Њемачка, мотор европске индустрије, пада на симболичних 0,2 одсто. Јапан, Француска, Италија и Британија крећу се око једног процента - бројке које више подсјећају на стагнацију него на раст. преноси РТ Балкан.
Западне економије суочавају се са старењем становништва, високим дуговима и губитком тржишта, док БРИКС располаже младом радном снагом, растућом потрошњом и новим трговинским коридорима који спајају Азију, Африку и Латинску Америку.
БРИКС данас није само економска категорија, већ алтернатива западној финансијској доминацији. Са проширењем које обухвата Саудијску Арабију, Египат, УАЕ, Етиопију и Иран, група је постала геоекономски савез који спаја производњу енергената, сировина и растуће тржиште потрошача.
Док Г7 тоне у бирократску стагнацију и идеолошку самозатвореност, земље БРИКС-а граде паралелне механизме финансирања, трговине и технолошке сарадње, укључујући нову развојну банку као алтернативу ММФ-у и Свјетској банци.
Бројке ММФ-а показују оно што је политички већ очигледно: центар свјетске економије више није у Лондону, Паризу или Њујорку, већ у Делхију, Пекингу, Џеди и Џакарти. Док западни аналитичари расправљају о "одрживом расту", земље БРИКС-а га већ остварују у пракси.
