Сијарто: Мађарска жели договор са Трампом

05.11.2025

14:13

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска има за циљ да састанак америчког предсједника Доналда Трампа и мађарског премијера Виктора Орбана резултује договором о економском и енергетском пакету, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.

"Успостављање мира у Украјини биће важна ставка дневног реда", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре у Будимпешти и напоменуо да ће Трамп примити Орбана у Бијелој кући.

Сијарто је изразио наду да ће Москва и Вашингтон моћи да постигну споразум о рјешавању сукоба који би вратио мир у централну Европу.

Орбан је раније изјавио да се нада да ће на њиховом састанку у Вашингтону у петак, 7. новембра, убиједити Трампа да Мађарска треба да буде изузета од америчких санкција на руску нафту.

