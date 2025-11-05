Сијарто: Мађарска жели договор са Трампом

Извор:
05.11.2025
14:13
Мађарска има за циљ да састанак америчког предсједника Доналда Трампа и мађарског премијера Виктора Орбана резултује договором о економском и енергетском пакету, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.
"Успостављање мира у Украјини биће важна ставка дневног реда", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре у Будимпешти и напоменуо да ће Трамп примити Орбана у Бијелој кући.
Сијарто је изразио наду да ће Москва и Вашингтон моћи да постигну споразум о рјешавању сукоба који би вратио мир у централну Европу.
Орбан је раније изјавио да се нада да ће на њиховом састанку у Вашингтону у петак, 7. новембра, убиједити Трампа да Мађарска треба да буде изузета од америчких санкција на руску нафту.
