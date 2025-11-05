Logo

Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте

Извор:

Б92

05.11.2025

16:24

Коментари:

0
Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте
Фото: pexels/Valeria Boltneva

Горушица, непријатан осјећај печења у грудима који се често шири према грлу, може да поквари чак и најљепше оброке. Иако је повремена појава нормална, стално конзумирање одређених намирница може погоршати симптоме.

Стручњаци за исхрану и гастроентерологију издвојили су пет врста хране коју би требало конзумирати с опрезом.

1. Масна и пржена храна

Храна богата мастима, попут помфрита, пржене пилетине или масних сирева, успорава пражњење желуца, што повећава притисак на доњи езофагеални сфинктер – мишић који спречава повратак желудачне киселине у једњак. Резултат је учестала горушица и осјећај тежине у стомаку.

Гугл Мапс

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

2. Зачињена храна

Љута паприка, чили, кајенски бибер и друга зачињена јела могу иритирати слузокожу једњака и појачати осјећај печења. Људи који су склони рефлуксу требало би да смање количину љутих зачина или да их потпуно избјегавају, посебно у вечерњим сатима.

3. Цитрусно воће и сокови

Наранџе, лимуни, грејпфрут и њихови сокови су богати киселинама које могу појачати рефлукс. Киселине из цитруса могу додатно иритирати једњак и изазвати осјећај жарења, па се савјетује конзумација у мањим количинама и по могућству уз друге неутралне намирнице.

Тузла

Друштво

Сутра дан жалости у Тузли

4. Парадајз и производи од парадајза

Парадајз и његова прерада – кечап, сокови и пиреи од парадајза – природно садрже висок ниво киселина. Код особа склоних горушици, ове киселине често изазивају повратак желудачне киселине у једњак, што води до печења и нелагодности.

5. Газирана пића и кофеин

Сода, енергетски напици, кафа и црни чај повећавају производњу желудачне киселине и шире доњи езофагеални сфинктер, што олакшава повратак киселине у једњак. Препорука стручњака је да се газирани и кофеински напици пију умјерено, а по могућству не непосредно пред спавање.

Уколико се горушица јавља често, препоручује се вођење дневника исхране и консултација са гастроентерологом, јер стални рефлукс може водити до озбиљнијих здравствених проблема. Пажљиво бирање хране и избегавање намирница које погоршавају симптоме може значајно смањити нелагодност и побољшати квалитет живота.

Подијели:

Таг:

Hrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

БРИКС надмашује Г7

Економија

БРИКС надмашује Г7

2 ч

0
Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

БиХ

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

3 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

3 ч

0
Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Република Српска

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

3 ч

0

Више из рубрике

Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

Здравље

Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

8 ч

0
Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

Здравље

Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

10 ч

0
Ове двије намирнице конзумирајте пред спавање за дубок и миран сан

Здравље

Ове двије намирнице конзумирајте пред спавање за дубок и миран сан

22 ч

0
Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

Здравље

Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

06

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

19

03

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

18

57

Централне вијести, 05.11.2025.

18

55

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

18

45

Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner