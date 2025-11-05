Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте

Извор:
Горушица, непријатан осјећај печења у грудима који се често шири према грлу, може да поквари чак и најљепше оброке. Иако је повремена појава нормална, стално конзумирање одређених намирница може погоршати симптоме.
Стручњаци за исхрану и гастроентерологију издвојили су пет врста хране коју би требало конзумирати с опрезом.
Храна богата мастима, попут помфрита, пржене пилетине или масних сирева, успорава пражњење желуца, што повећава притисак на доњи езофагеални сфинктер – мишић који спречава повратак желудачне киселине у једњак. Резултат је учестала горушица и осјећај тежине у стомаку.
Љута паприка, чили, кајенски бибер и друга зачињена јела могу иритирати слузокожу једњака и појачати осјећај печења. Људи који су склони рефлуксу требало би да смање количину љутих зачина или да их потпуно избјегавају, посебно у вечерњим сатима.
Наранџе, лимуни, грејпфрут и њихови сокови су богати киселинама које могу појачати рефлукс. Киселине из цитруса могу додатно иритирати једњак и изазвати осјећај жарења, па се савјетује конзумација у мањим количинама и по могућству уз друге неутралне намирнице.
Парадајз и његова прерада – кечап, сокови и пиреи од парадајза – природно садрже висок ниво киселина. Код особа склоних горушици, ове киселине често изазивају повратак желудачне киселине у једњак, што води до печења и нелагодности.
Сода, енергетски напици, кафа и црни чај повећавају производњу желудачне киселине и шире доњи езофагеални сфинктер, што олакшава повратак киселине у једњак. Препорука стручњака је да се газирани и кофеински напици пију умјерено, а по могућству не непосредно пред спавање.
Уколико се горушица јавља често, препоручује се вођење дневника исхране и консултација са гастроентерологом, јер стални рефлукс може водити до озбиљнијих здравствених проблема. Пажљиво бирање хране и избегавање намирница које погоршавају симптоме може значајно смањити нелагодност и побољшати квалитет живота.
