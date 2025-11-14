Logo
Large banner

"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће

Извор:

Агенције

14.11.2025

18:05

Коментари:

0
"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће
Фото: Tanjug / AP

Више особа је погинуло и повријеђено након што је аутобус ударио у стајалиште на Валхалавегену у кварту Естермалм у Стокхолму.

Комшија који живи у том подручју чуо је јак прасак, преноси Афтонбладет.

"Лежао сам у кревету у својој соби, чуо јак прасак и чуо више људи како вриште. Тада сам отрчао до прозора и видео аутобус који се закуцао и више људи на земљи", рекао је тај човјек.

policija rotacija

Свијет

Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!

Мишел Мек Ки је управо сишла са другог аутобуса када се несрећа догодила.

"Прешла сам преко пута и видјела двоспратни аутобус који је покосио цијело аутобуско стајалиште", каже она.

Тада још нису стигли ни полиција, ни хитна помоћ, ни ватрогасци. Људи на мјесту догађаја су вриштали.

"Свједочила сам потпуном хаосу", каже она. Када је полиција стигла, питали су људе у подручју да ли су нешто видјели.

Мишел Мек Ки каже да се осјећа потресено послије догађаја, преноси Телеграф.

"Имаћу ноћне море због овога", каже она.

Подијели:

Тагови:

Stokholm

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

Свијет

Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

2 ч

0
Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

Свијет

Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

2 ч

0
Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!

Свијет

Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!

3 ч

0
Мерц тражи од Зеленског да их заустави: Њемачка не жели младе Украјинце

Свијет

Мерц тражи од Зеленског да их заустави: Њемачка не жели младе Украјинце

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

20

09

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

20

08

Усијање: Тачка пуцања

20

00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

19

59

Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner