"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће

14.11.2025
18:05
Више особа је погинуло и повријеђено након што је аутобус ударио у стајалиште на Валхалавегену у кварту Естермалм у Стокхолму.
Комшија који живи у том подручју чуо је јак прасак, преноси Афтонбладет.
"Лежао сам у кревету у својој соби, чуо јак прасак и чуо више људи како вриште. Тада сам отрчао до прозора и видео аутобус који се закуцао и више људи на земљи", рекао је тај човјек.
Мишел Мек Ки је управо сишла са другог аутобуса када се несрећа догодила.
"Прешла сам преко пута и видјела двоспратни аутобус који је покосио цијело аутобуско стајалиште", каже она.
Тада још нису стигли ни полиција, ни хитна помоћ, ни ватрогасци. Људи на мјесту догађаја су вриштали.
"Свједочила сам потпуном хаосу", каже она. Када је полиција стигла, питали су људе у подручју да ли су нешто видјели.
Мишел Мек Ки каже да се осјећа потресено послије догађаја, преноси Телеграф.
"Имаћу ноћне море због овога", каже она.
