Трагедија у Хрватској, пао авион: Пронађено тијело пилота

Извор:

Јутарњи.хр

13.11.2025

18:43

На мјесту пада авиона у Хрватској пронађено је тијело пилота, јавља Јутарњи лист.

Летјела два авиона. Један слетио, други се срушио

Како незванично сазнаје Н1, два турска Airtractor су летјела из смјера Ријеке према Загребу, али су се због магле окренули. Један је слетио у ваздушну луку на острву Крку, а други нестао.

Најновија вијест

Регион

Пао авион: Спасилачке екипе се пробиле до мјеста несреће, летјелица у пламену

"Уз ватрогасце и полицију, на терену је 20 припадника ХГСС станице Госпић с четири возила", рекли из ХГСС-а.

Цивилна заштита: Авион гори

"Оперативни центар цивилне заштите запримио је данас, 13. новембра 2025., у 16:53 сати од Хрватске контроле ваздушне пловидбе информацију о нестанку с радара турског авиона Airtractor АТ-802, који је био на кружном лету Ријека-Загреб-Ријека те је покренута акција потраге и спасавања.

пао авион хр

Регион

Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској

Након тога, у 17:11 сати Жупанијски центар 112 Госпић запримио је дојаву о паду авион који гори на локацији Криви пут те је одмах обавијестио хитне службе, а на терен су упућени полиција, ватрогасци и хитна медицинска помоћ те координатор на локацији", објавио је руководилац Подручне канцеларије цивилне заштите Госпић.

Полиција потврдила пад, у тијеку гашење пожара

Како су за Индекс потврдили из ПУ приморско-горанске, авион је пао. Лоциран је. Након пада се запалио и у току је гашење пожара.

(Јутарњи лист)

