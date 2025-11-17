Припремите се, Сунце настаје овог датума: НАСА поручила свијету

Извор:
Потпуно помрачење Сунца 2. августа 2027. биће најдужи астрономски догађај овог вијека, са трајањем од шест минута и 23 секунде.
Феномен ће се углавном десити на источној хемисфери, а биће посебно примјетан у густо насељеним областима, објавила је НАСА.
Путања Мјесечеве сјенке кретаће се од Атлантског океана, преко Гибралтарског мореуза, и протезаће се кроз дијелове сјеверне Африке и Блиског истока.
Врхунац феномена десиће се у Египту, гдје се већ припремају експедиције и догађаји. Поред тога, дјелимична видљивост помрачења биће могућа у другим дијеловима Европе, Африке и Азије.
Помрачење Сунца 2. августа 2027. почеће у 07.30 по бразилском времену, са почетком потпуног "прекривања" Сунца. Тоталност - тренутак потпуног мрака - почиње у 05.23 и очекује се да се заврши у 08.49, према подацима НАСА.
Цијели догађај, укључујући све фазе, трајаће до 09.43. Помрачење Сунца 2027. је значајно не само за научнике који проучавају сунчеву атмосферу, већ и за локалне заједнице које организују фестивале и културне догађаје.
Посматрања током помрачења могу проширити разумијевање соларних феномена и њихових ефеката на Земљу.
