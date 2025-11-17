Logo
Припремите се, Сунце настаје овог датума: НАСА поручила свијету

Извор:

Блиц

17.11.2025

17:57

Коментари:

0
Магла сунце
Фото: Pexels/David Kanigan

Потпуно помрачење Сунца 2. августа 2027. биће најдужи астрономски догађај овог вијека, са трајањем од шест минута и 23 секунде.

Феномен ће се углавном десити на источној хемисфери, а биће посебно примјетан у густо насељеним областима, објавила је НАСА.

Потпуно помрачење биће уочљиво у земљама као што су:

  • Шпанија
  • Мароко
  • Алжир
  • Тунис
  • Либија
  • Египат
  • Судан
  • Саудијска Арабија
  • Јемен
  • Сомалија

Путања Мјесечеве сјенке кретаће се од Атлантског океана, преко Гибралтарског мореуза, и протезаће се кроз дијелове сјеверне Африке и Блиског истока.

Врхунац у Египту

Врхунац феномена десиће се у Египту, гдје се већ припремају експедиције и догађаји. Поред тога, дјелимична видљивост помрачења биће могућа у другим дијеловима Европе, Африке и Азије.

Sunce vrijeme

Друштво

Зашто сунчан новембар није добар знак

Помрачење Сунца 2. августа 2027. почеће у 07.30 по бразилском времену, са почетком потпуног "прекривања" Сунца. Тоталност - тренутак потпуног мрака - почиње у 05.23 и очекује се да се заврши у 08.49, према подацима НАСА.

Цијели догађај, укључујући све фазе, трајаће до 09.43. Помрачење Сунца 2027. је значајно не само за научнике који проучавају сунчеву атмосферу, већ и за локалне заједнице које организују фестивале и културне догађаје.

Посматрања током помрачења могу проширити разумијевање соларних феномена и њихових ефеката на Земљу.

помрачење Сунца

Сунце

NASA

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

18

25

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

