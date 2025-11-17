Фугура Исуса Христа из средњег вијека пронађена у заораном пољу

Извор:
Двојица искусних ловаца на благо помоћу детектора за метал завршавала су дугу потрагу на пољу у Ондалснесу када је Ким Ерик Филинг Дибвик, један од њих, дошао до спектакуларног открића, пише НРК.
"На повратку до кола одједном сам зачуо јак сигнал и ту је била, скоро на површини. Могао сам само да завучем руку и подигнем је", рекао је Дибвик о фигури коју је пронашао.
У земљи, тик испод површине свјеже заоране њиве, пронашао је фигуру Исуса Христа са испруженим рукама. На фигури од бронзе или бакра још су се могли видети трагови позлате.
"Фигура је била толика да је могла да ми стане на длан. Брзо сам схватио да је из средњег вијека", рекао је Дибвик.
Бивши окружни конзерватор у Мереу и Ромсдалу Бјорн Рингстад процијенио је да налаз потиче из 12. или 13. вијека, односно из касног средњег вијека.
"То је необичан налаз. Желим да честитам на изузетном налазу", написао је он на Фејсбуку.
За Дибвика и његовог пријатеља Ворена Шмита то је био посебан тренутак. Дибвик, који је путује по цијелој Норвешкој са метал детектором више од 11 година, рекао је да му је то био један од најљепших тренутака у животу.
"Скоро да сам морао да протрљам очи. Пулс ми је одмах скочио. То су тренуци због којих се бавимо овим - спасавање културног блага које би иначе било изгубљено", каже Дибвик.
Њих двојица су одмах позвала теренског археолога Арона Џонстона из окружне управе Мјере и Ромсдал, који живи у том подручју.
"Управо сам хтио да вечерам, али сам улетио у ауто", испричао је Џонстон.
Након само 15 минута стигао је да погледа налаз.
"Било је фасцинантно. Видео сам да је Дибвик био дирнут. Посебно је видјети Христа како вас гледа са земље", каже он.
Фотографисали су, измјерили фигуру и означили тачне координате мјеста налаза.
"Ставио сам је у кутију са папиром без киселине. Важно је не додиривати метал и не дозволити му да се осуши", рекао је археолог.
Фигура је затим послата на даља истраживања на Норвешки универзитет за науку и технологију.
Није било случајно што су Ким Ерик Фиљинг Дибвик и његов пријатељ тражили баш овде. Њива се налази у близини мјеста гдје је у средњем веку стајала црква, а на том подручју је раније пронађено неколико предмета. Раније тог дана, њих двојица су пронашли пар сребрних новчића и око 70 дугмади од калаја и бакра из каснијег временског периода.
Сматра да је чудо што је Христова фигура преживјела све ове године у земљи.
"Ова би се помјерила скоро сваки пут када би се орало и можда би била уништена", рекао је Дибвик.
