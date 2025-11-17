Logo
Large banner

Фугура Исуса Христа из средњег вијека пронађена у заораном пољу

Извор:

Телеграф

17.11.2025

16:49

Коментари:

0
Фугура Исуса Христа из средњег вијека пронађена у заораном пољу
Фото: Printscreen/Facebook/MAiN

Двојица искусних ловаца на благо помоћу детектора за метал завршавала су дугу потрагу на пољу у Ондалснесу када је Ким Ерик Филинг Дибвик, један од њих, дошао до спектакуларног открића, пише НРК.

"На повратку до кола одједном сам зачуо јак сигнал и ту је била, скоро на површини. Могао сам само да завучем руку и подигнем је", рекао је Дибвик о фигури коју је пронашао.

У земљи, тик испод површине свјеже заоране њиве, пронашао је фигуру Исуса Христа са испруженим рукама. На фигури од бронзе или бакра још су се могли видети трагови позлате.

"Фигура је била толика да је могла да ми стане на длан. Брзо сам схватио да је из средњег вијека", рекао је Дибвик.

Бивши окружни конзерватор у Мереу и Ромсдалу Бјорн Рингстад процијенио је да налаз потиче из 12. или 13. вијека, односно из касног средњег вијека.

"То је необичан налаз. Желим да честитам на изузетном налазу", написао је он на Фејсбуку.

За Дибвика и његовог пријатеља Ворена Шмита то је био посебан тренутак. Дибвик, који је путује по цијелој Норвешкој са метал детектором више од 11 година, рекао је да му је то био један од најљепших тренутака у животу.

"Скоро да сам морао да протрљам очи. Пулс ми је одмах скочио. То су тренуци због којих се бавимо овим - спасавање културног блага које би иначе било изгубљено", каже Дибвик.

Њих двојица су одмах позвала теренског археолога Арона Џонстона из окружне управе Мјере и Ромсдал, који живи у том подручју.

"Управо сам хтио да вечерам, али сам улетио у ауто", испричао је Џонстон.

Након само 15 минута стигао је да погледа налаз.

"Било је фасцинантно. Видео сам да је Дибвик био дирнут. Посебно је видјети Христа како вас гледа са земље", каже он.

Фотографисали су, измјерили фигуру и означили тачне координате мјеста налаза.

"Ставио сам је у кутију са папиром без киселине. Важно је не додиривати метал и не дозволити му да се осуши", рекао је археолог.

Фигура је затим послата на даља истраживања на Норвешки универзитет за науку и технологију.

Није било случајно што су Ким Ерик Фиљинг Дибвик и његов пријатељ тражили баш овде. Њива се налази у близини мјеста гдје је у средњем веку стајала црква, а на том подручју је раније пронађено неколико предмета. Раније тог дана, њих двојица су пронашли пар сребрних новчића и око 70 дугмади од калаја и бакра из каснијег временског периода.

Сматра да је чудо што је Христова фигура преживјела све ове године у земљи.

"Ова би се помјерила скоро сваки пут када би се орало и можда би била уништена", рекао је Дибвик.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

Isus Hristos

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке

Хроника

Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке

2 ч

0
Затвара се највећи суд у Хрватској, одгађају се рочишта

Регион

Затвара се највећи суд у Хрватској, одгађају се рочишта

2 ч

0
Авиони са Аеродрома Сарајево преусмјерени

Друштво

Авиони са Аеродрома Сарајево преусмјерени

2 ч

0
Преко интернета продавали лажне лијекове и таблете за спавање, умијешани у смрт најмање 27 људи

Свијет

Преко интернета продавали лажне лијекове и таблете за спавање, умијешани у смрт најмање 27 људи

2 ч

0

Више из рубрике

Мисија завршена: Венера остала без своје посљедње активне летјелице

Наука и технологија

Мисија завршена: Венера остала без своје посљедње активне летјелице

7 ч

0
Можда смо открили зашто се губи сјећање на ближње код Алцхајмера

Наука и технологија

Можда смо открили зашто се губи сјећање на ближње код Алцхајмера

10 ч

0
Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

Наука и технологија

Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

10 ч

0
Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

Наука и технологија

Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

18

25

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner