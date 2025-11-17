Затвара се највећи суд у Хрватској, одгађају се рочишта

17.11.2025
16:46
Коментари:0
Загребачка Палата правде, сједиште највећег суда у Хрватској, ових ће дана бити затворена јер је процијењено да је постала опасна за готово 2.000 запослених и странака које свакодневно долазе у највећи општински суд у држави.
То пише портал "Телескоп" наводећи да се одгађају до даљег и сва заказана рочишта.
Друштво
Авиони са Аеродрома Сарајево преусмјерени
Проблем су како наводе гипсане плоче тешке и до неколико килограма које су већ падале са стропа и пука је срећа што до сада нико није повријеђен.
У Министарству правосуђа, управе и дигиталне трансформације потврђују да постоји проблем с гипсаним плочама те наводе како министар Дамир Хабијан ових дана води разговоре о санацији, али да још увијек нису дефинисани сви детаљи.
"Тек треба видјети када би се суд затварао, у којем обиму, на колико дуго. Министарство континуирано разговара са Судом и ових дана очекујемо неко конкретније рјешење и прецизније даље кораке", кажу у Министарству правосуђа.
Свијет
Преко интернета продавали лажне лијекове и таблете за спавање, умијешани у смрт најмање 27 људи
Нису потврдили информацију Телескопа по којој ће зграда суда остати затворена најмање двије седмице, а могуће и дуже, "јер статичари упозоравају да је могућ пад гипсаних плоча тешких и до неколико килограма".
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
8 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму