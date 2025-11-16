Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

Извор:
16.11.2025
Удружења физичара Њемачке и Јапана позвала су на мирнодопску употребу науке и технологије, као и на јачање политике неширења оружја за масовно уништење.
Церемонија потписивања декларације одржана је у градској кући у Минстеру, на западу Њемачке, пренио је јапански јавни сервис НХК.
У заједничкој декларацији је наведено да су научна достигнућа у физици у прошлости злоупотријебљена у непријатељске сврхе.
Документ садржи обећање физичара да ће доприносити опстанку и напретку човјечанства залагањем за мирнодопску примјену физике.
Научници су позвали на јачање тренутних међународних ограничења на развој оружја за масовно уништење, посебно нуклеарног оружја.
Међу присутнима су били предсједник Јапанског удружења физичара Мијашита Сеиџи и предсједник Њемачког удружења физичара Клаус Рихтер.
Мијашита је напоменуо да је физика обогатила живот људи, а истовремено је довела и до развоја атомских бомби. Он је рекао да физичари не могу да игноришу стварност и да је чињеница да је физика омогућила такав терор.
