Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

Извор:

СРНА

16.11.2025

15:20

Коментари:

0
Удружења физичара Њемачке и Јапана позвала су на мирнодопску употребу науке и технологије, као и на јачање политике неширења оружја за масовно уништење.

Церемонија потписивања декларације одржана је у градској кући у Минстеру, на западу Њемачке, пренио је јапански јавни сервис НХК.

У заједничкој декларацији је наведено да су научна достигнућа у физици у прошлости злоупотријебљена у непријатељске сврхе.

Документ садржи обећање физичара да ће доприносити опстанку и напретку човјечанства залагањем за мирнодопску примјену физике.

Ovce

Свијет

Стотине оваца прошле улицама Нирнберга

Научници су позвали на јачање тренутних међународних ограничења на развој оружја за масовно уништење, посебно нуклеарног оружја.

Међу присутнима су били предсједник Јапанског удружења физичара Мијашита Сеиџи и предсједник Њемачког удружења физичара Клаус Рихтер.

Мијашита је напоменуо да је физика обогатила живот људи, а истовремено је довела и до развоја атомских бомби. Он је рекао да физичари не могу да игноришу стварност и да је чињеница да је физика омогућила такав терор.

