Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

16.11.2025

11:23

Коментари:

0
X је представио дуго најављену chat платформу која практично мијења постојеће ДМ поруке и претвара их у комплетну услугу дописивања налик онима које нуде Воцап, Телеграм или Сигнал.

Нови систем доноси видео и аудио позиве, слање фајлова, уређивање и брисање већ послатих порука, као и безбједносне функције попут енд-то-енд енкрипције и нотификација када неко направи скриншот.

Нова функција, једноставно названа Chat, већ стиже корисницима на иОС-у и вебу, док ће Андроид верзија убрзо бити доступна. Компанија је најавила и долазак војс мемо опције за размјену кратких аудио порука, преноси Енгадгет.

X је о новом чету причао мјесецима уназад. Почетна верзија енкриптованих порука лансирана је раније ове године, али је у мају функција привремено "паузирана" због техничких проблема.

Сада изгледа да су та ограничења уклоњена: према X-ovom центру за подршку, "за разлику од раније, групне поруке и медијски садржај сада могу бити енкриптовани". Ипак, метаподаци попут информација о примаоцу и даље нису заштићени.

Ту је и једна контроверзна напомена: X отворено наводи да "не нуди заштиту од man-in-the-middle напада".

Другим ријечима, ако би неко - укључујући злонамјерног запосленог или сам X по налогу суда - компромитовао енкриптовани разговор, корисници то не би могли да примете. Компанија тврди да ради на новим алатима који ће омогућити верификацију аутентичности шифрованих ћаскања.

(б92)

Коментари (0)
