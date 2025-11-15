Logo
Large banner

Кључни систем океанских струја могао би се урушити: Ислад повукао невиђен потез

Извор:

Индекс

15.11.2025

18:12

Коментари:

0
Кључни систем океанских струја могао би се урушити: Ислад повукао невиђен потез

Исланд своју релативно благу климу дугује кључној мрежи океанских струја које преносе топлоту према сјеверу Атлантика. Без њих, острво би било знатно хладније и изложеније олујама. Суочена са све бројнијим доказима да би се тај систем могао урушити, исландска влада предузела је досад невиђен корак и прогласила тај ризик пријетњом националној безбједности, покренувши припреме за оно што називају „егзистенцијалном пријетњом“, пише Си-Ен-Ен (CNN).

„Наша клима, привреда и безбједност дубоко су повезане са стабилношћу океанских струја око нас“, рекао је Јоухан Пал Јоухансон (Jóhann Páll Jóhannsson), исландски министар заштите животне средине, енергетике и климе.

Ријеч је о Атлантској меридионалној обртој циркулацији, познатијој под скраћеницом АМОЦ. Тај систем функционише попут огромне океанске покретне траке која топлу воду из тропских крајева и са јужне хемисфере повлачи према сјеверу. Тамо се вода хлади, постаје гушћа, тоне на дно и потом тече натраг према југу, одржавајући климатску равнотежу.

Пријетња колапса

Колапс АМОЦ-а сценарио је којег се научници највише прибојавају. Све већи број истраживања потврђује да овај кључни систем успорава због глобалног загријавања које нарушава осјетљиву равнотежу топлоте и салинитета од којих зависи. Иако наука још није сигурна када би се тачно колапс могао догодити, неке студије предвиђају да би се то могло десити већ у овом стољећу.

Прекид АМОЦ-а „више се не може сматрати ризиком ниске вјероватноће с обзиром на развој науке посљедњих година“, рекао је Стефан Рахмсторф (Stefan Rahmstorf), физички океанограф и климатолог са Универзитета у Потсдаму.

Посљедице за цијели свијет

Посљедице урушавања биле би катастрофалне и осјетиле би се широм свијета, пише Си-Ен-Ен. То би изазвало огромне промјене времена и климе, укључујући пораст нивоа мора уз обале САД-а и Европе, поремећај монсунских система кључних за Азију и Африку те екстремно хладне зиме у Европи. Према неким моделима, морски лед могао би се проширити јужно све до обала Уједињеног Краљевства.

Исланд би се нашао „близу средишта озбиљног регионалног захлађења“, што значи да би га могао оклопити морски лед, појаснио је Рахмсторф. Управо то исландски министар Јоухансон назива „егзистенцијалном пријетњом“, истичући да би колапс АМОЦ-а могао уништити инфраструктуру, саобраћај и кључне индустрије попут рибарства.

Питање националног опстанка

Након што је истраживање објављено у августу изазвало „озбиљну забринутост“, министар Јоухансон извјестио је владу о најновијим научним сазнањима. У септембру је Вијеће за националну безбједност Исланда прогласило потенцијални колапс АМОЦ-а ризиком за националну безбједност — први пут да је нека климатска пријетња добила такву ознаку у земљи.

Одлука „одражава озбиљност проблема и осигурава да се том питању посвети пажња коју заслужује“, рекао је Јоухансон. У пракси, то значи координисан одговор на највишем нивоу како би се разумјела пријетња те спријечиле и ублажиле најгоре посљедице.

Научник Стефан Рахмсторф похвалио је одлуку Исланда, истичући да би и друге земље требало да слиједе тај примјер јер би се посљедице осјетиле глобално, од уништених усјева до катастрофалних поплава. За Исланд, ова одлука представља прекретницу у схватању климатских ризика.

„Оно што знамо јесте да би се тренутна клима могла промијенити толико драстично да би нам се можда постало немогуће прилагодити“, изјавио је Јоухансон. „Укратко, ово није само научна брига — то је питање националног опстанка и безбједности.“

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Island

sporazum

povlačenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олуја хара Европом, има погинулих

Свијет

Олуја хара Европом, има погинулих

2 ч

0
Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Сцена

Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

2 ч

0
Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

Занимљивости

Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

2 ч

0
Родитељи траже правду за жртве: "Корупција је однијела животе наше д‌јеце"

Регион

Родитељи траже правду за жртве: "Корупција је однијела животе наше д‌јеце"

2 ч

0

Више из рубрике

Звучи језиво: Ово је нова технологија из Јапана

Наука и технологија

Звучи језиво: Ово је нова технологија из Јапана

3 ч

0
Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега

Наука и технологија

Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега

9 ч

0
Уништитељ свијетова: Астрономи открили запис звјездане олује 10.000 пута јаче од соларних олуја

Наука и технологија

Уништитељ свијетова: Астрономи открили запис звјездане олује 10.000 пута јаче од соларних олуја

9 ч

0
Закерберг: Мобилни телефони више неће постојати, долази нова играчка

Наука и технологија

Закерберг: Мобилни телефони више неће постојати, долази нова играчка

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

01

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

19

44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

19

35

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

19

30

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

19

23

Из ЕРС порука - Стабилни смо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner