Више хиљада људи изашло је на улице Скопља захтијевајући правду за жртве пожара у ноћном клубу у Кочанима уочи суђења власнику тог објекта и другим лицима сљедеће седмице.
У пожару 16. марта и стампеду који је услиједио погинуло је 63 људи, већином млађих особа, а повријеђено је више од 200 лица.
Пожар је изазван пиротехничким пламеном који је захватио кров препуног клуба “Пулс” у источном граду Кочани.
Демонстранти, укључујући рођаке жртава, били су обучени у црно и марширали су до Кривичног суда у Скопљу, носећи транспаренте са фотографијама својих вољених.
Родитељи криве корупцију и похлепу за смрт своје дјеце, пренио је АП.
Власти су саопштиле да су у клубу утврђени бројни и озбиљни безбједносни прекршаји и да је радио са погрешном лиценцом.
– Свјесни смо да ће пут до правде бити дуг и тежак, испуњен отпором и изопаченим намјерама. Спремни смо да се заједно супротставимо највећем злу, корупцији која је однијела животе наше дјеце – објавили су родитељи у видео-поруци.
Тужилаштво је подигло оптужнице против 34 особе, међу којима су власник клуба, чувари и бивши градоначелници Кочана, као и представници три правна лица, укључујући фирму за обезбјеђење и више компанија власника клуба.
Они су оптужени за тешка кривична дјела против јавне безбједности.
