Уништитељ свијетова: Астрономи открили запис звјездане олује 10.000 пута јаче од соларних олуја

Астрономи су први пут открили олују на звијезди ван Сунчевог система. Била је то ерупција толико снажна да је могла да оголи атмосфере оближњих планета.
Откриће представља прекретницу у разумијевању понашања звијезда и могућности живота на планетама ван Сунчевог система.
Када се догоде соларне олује, често постоје извештаји о могућим посљедицама и озбиљна упозорења. Сада покушајте да замислите соларну олују 10.000 пута јачу од најјаче олује икада забиљежене са наше звијезде.
Користећи европску мрежу телескопа ,,LOFAR'', међународни тим научника открио је олују на звијезди ван Сунчевог система претражујући архивиране податке, пише ,,Nature''.
Астроном Сирил Тасе из Париске опсерваторије рекао је за француске медије да су звијезде увијек у видном пољу телескопа, али нас генерално не занимају.
Научници су 2022. године поново анализирали занемарене податке и открили огромну експлозију која је трајала само минут, 16. маја 2016. године. Потекла је од црвеног патуљка под називом ,,StKM 1-1262'', удаљеног више од 133 свјетлосне године од Земље.
Анализа је потврдила да се ради о избацивању короналне масе, односно звјезданој олуји.
,,Ово је први пут да је такав феномен откривен на другој звијезди'', рекао је Тасе. Ерупција је била најмање 10.000 пута агресивнија од познатих соларних олуја, додао је.
Према ријечима Филипа Зарке, директора Париске опсерваторије, прва радио детекција удаљене звјездане олује отвара нову еру свемирске метеорологије примењене на друге звездане системе.
Истраживање сугерише да црвени патуљци, иако чести домаћини планета сличних Земљи, могу имати много непредвидљивије и насилније понашање од Сунца.
Према Тасеу, такве звезде би могле бити прилично негостољубиве када је у питању живот на егзопланетама.
