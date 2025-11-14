Logo
Вибер покреће нову функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Извор:

Танјуг

14.11.2025

12:53

Фото: Pexels

Апликација Вибер покреће функцију засновану на вјештачкој интелигенцији која резимира садржај веб-странице директно у препискама, а корисници ће моћи одмах да се упознају са главним темама из чланака или веб-страница без напуштања текуће комуникације.

Уз АИ резиме линкова, корисницима су доступни концизни прегледи дијељеног садржаја директно у Виберу било да је ријеч о дугачком тексту, блогу, посту или извјештају, саопштио је Ракутен Вибер.

Функција такође укључује аутоматски превод, што значи да, ако је језик апликације Vibera подешен на српски, а линк је на енглеском језику, резиме ће бити приказан на српском.

Ронилац

Остали спортови

Швајцарац заронио 56 метара испод леда и оборио свјетски рекорд

Како је саопштено, нова функција је бесплатна за све кориснике Вибера у свим препискама – у групама, заједницама, каналима и разговорима један-на-један.

Технологија АИ резимеа обрађује искључиво интернет линк, а никада приватне поруке корисника, наводи Ракутен Вибер.

Све приватне преписке на Виберу заштићене су потпуном енкрипцијом с-краја-на-крај.

Генерисани резиме видљив је само кориснику који га активира и не приказује се другим учесницима у преписци.

Таг:

viber

