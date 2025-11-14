Вибер покреће нову функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Извор:
Апликација Вибер покреће функцију засновану на вјештачкој интелигенцији која резимира садржај веб-странице директно у препискама, а корисници ће моћи одмах да се упознају са главним темама из чланака или веб-страница без напуштања текуће комуникације.
Уз АИ резиме линкова, корисницима су доступни концизни прегледи дијељеног садржаја директно у Виберу било да је ријеч о дугачком тексту, блогу, посту или извјештају, саопштио је Ракутен Вибер.
Функција такође укључује аутоматски превод, што значи да, ако је језик апликације Vibera подешен на српски, а линк је на енглеском језику, резиме ће бити приказан на српском.
Како је саопштено, нова функција је бесплатна за све кориснике Вибера у свим препискама – у групама, заједницама, каналима и разговорима један-на-један.
Технологија АИ резимеа обрађује искључиво интернет линк, а никада приватне поруке корисника, наводи Ракутен Вибер.
Све приватне преписке на Виберу заштићене су потпуном енкрипцијом с-краја-на-крај.
Генерисани резиме видљив је само кориснику који га активира и не приказује се другим учесницима у преписци.
