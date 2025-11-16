Logo
"Самсунг" улаже 310 милијарди долара у вјештачку интелигенцију

"Самсунг" улаже 310 милијарди долара у вјештачку интелигенцију

Јужнокорејски конгломерат "Самсунг" представио је план о улагању 310 милијарди долара у наредних пет година, углавном у технологију која покреће вјештачку интелигенцију.

Петогодишњи инвестициони пакет укључује планове за изградњу новог погона за полупроводнике, дизајнираног да задовољи потребе потражње за меморијским чиповима, наводи се у саопштењу Самсунга.

Планирано је да нова фабрика буде пуштена у рад 2028. године, пренио је АФП.

Главна компанија ове пословне групе "Самсунг електроникс" већ сада је један од водећих свјетских произвођача меморијских чипова и обезбјеђује кључне компоненте за индустрију вјештачке интелигенције и инфраструктуру на коју се она ослања.

Јужна Кореја је, поред тога, дом компаније "СК хајникс", још једног кључног играча на глобалном тржишту полупроводника.

Тагови:

samsung

Вјештачка интелигенција

