"Самсунг" улаже 310 милијарди долара у вјештачку интелигенцију

Јужнокорејски конгломерат "Самсунг" представио је план о улагању 310 милијарди долара у наредних пет година, углавном у технологију која покреће вјештачку интелигенцију.
Петогодишњи инвестициони пакет укључује планове за изградњу новог погона за полупроводнике, дизајнираног да задовољи потребе потражње за меморијским чиповима, наводи се у саопштењу Самсунга.
Планирано је да нова фабрика буде пуштена у рад 2028. године, пренио је АФП.
Главна компанија ове пословне групе "Самсунг електроникс" већ сада је један од водећих свјетских произвођача меморијских чипова и обезбјеђује кључне компоненте за индустрију вјештачке интелигенције и инфраструктуру на коју се она ослања.
Јужна Кореја је, поред тога, дом компаније "СК хајникс", још једног кључног играча на глобалном тржишту полупроводника.
