7 савјета како препознати квалитетан пелет

Извор:
АТВ
15.09.2025
13:45
Коментари:1
Пелет (дрвени пелет) је практично и често економично гориво, али квалитет јако утиче на ефикасност пећи, потрошњу и одржавање (накупљање пепела, зачепљења, средства за чишћење).
Зато прије куповине треба знати неколико конкретних показатеља квалитета и тражити потврду од произвођача.
Потражите пелет с признатим сертификатом: ЕНплус (А1/А2) или ДИНплус. Сертификати гарантују да су пелети тестирани у складу са стандардима (контрола сировине, лабораторијски тестови, праћење производње и логистика). Можеш провјерити ваљаност произвођача/batcha на ЕНплус веб страници и тражити број сертификата на паковању.
Ово су најважнији бројеви, а наћи ћете их у спецификацији производа или на паковању:
Ако гледате врећу или биг-баг у трговини:
Величина и облик: пелети требају бити уједначени, цилиндрични, без видљивих нечистоћа (кора, влакна, боје).
Додир/чврстоћа: згњечите једну пелету, квалитетни се поломе, али се не мрве у прах. Превише прашине у врећи је лош знак.
Мирис: чисти дрвени мирис; мирис по плијесни, нафтним или токсичним супстанцама или љепилу није најбољи знак.
Боја пепела након спаљивања узорка: свијетлосиви или свијетло-смеђи пепео је нормалан; тамни или метални трагови могу указивати на загађиваче.
Пелети апсорбују влагу и брзо губе својства ако су лоше складиштени. Савјети:
Лош пелет може узроковати већу потрошњу горива, више пепела и честих чишћења, зачепљења транспортних система, таложење и оштећење котла или ложишта те повећане емисије и лошије сагоријевање. Сертификовани пелет смањује те ризике.
Купујте од провјерених добављача и тражите сертификат и техничке вриједности. Добар пелет значи мање трошкове гријања, мање одржавања и сигурнији рад пећи.
