Октобар доноси прави цунами среће за 3 знака

17.09.2025

07:04

Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Ако сте Вага, Стрелац или Рибе, спремите се, јер вам судбина поручује да да награда стиже када се најмање будете надали.

Астролози тврде да се спрема мјесец какав дуго није виђен.

Вага

Ви сте апсолутни побједник јесени. Послије бројних турбуленција, октобар вам отвара врата ка изненадним добицима. Може бити ситна игра, лото комбинација или чак бонус на послу, али звијезде кажу да ћете осјетити слатки укус побједе.

Стрелац

Јупитер, планета која доноси срећу и новац, управо вас гура напријед. Октобар вам доноси неочекиване приливе новца, а шансе да освојите нешто велико никада нису биле веће. Пазите се само, не расипајте све одједном.

Рибе

Интуиција вам сада ради као сат. Звијезде вам шаљу сигнале кроз снове и унутрашњи осјећај. Ако играте игре на срећу, пратите свој инстинкт, управо он може да вас одведе до комбинације која мијења живот.

Ово је мјесец када срећа бира своје фаворит, поручују астролози. Ако сте међу овим знаковима, спремите се, неочекивани новац стиже брже него што мислите.

(информер)

Хороскоп

