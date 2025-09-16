Нетанјаху: Ако им буде фалила длака са главе, Хамасу стиже брз крај

16.09.2025
22:46
Коментари:0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху рекао је да палестинском милитантном покрету Хамасу стиже брз крај ако повриједе неког од преосталих израелских талаца.
"Ако буде фалила длака са главе чак и једног таоца, ловићемо их са већом силом до краја њихових живота. А тај крај ће доћи много брже него што мисле", рекао је Нетанјаху.
Он је упозорио Хамас да ће Израел стићи до њих много брже него што мисле, преноси "Тајмс оф Израел".
"Као што је рекао портпарол Хамаса, користили су наше таоце као људске штитове. То јест, поставили су их на мјеста која би их угрозила. Ово је ужасно", рекао је Нетанјаху.
Он је навео да су породице талаца изразиле озбиљну забринутост за своје вољене због извјештаја да Хамас држи таоце у граду Гази како би одвратио израелске снаге од напада.
"Ионако нећете имати склониште. Али наш труд да дођемо до вас биће удвостручен и стићи ћемо до вас много брже него што мислите", рекао је Нетанјаху.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је раније данас да су лидери Хамаса у појасу Газе поставили таоце као људски штит против израелске копнене офанзиве.
"Надам се да вође Хамаса знају у шта се упуштају ако ураде тако нешто. Ово је људски злочин, какав је мало људи икада раније видело", навео је Трамп и упозорио да ће у случају да се ово деси све опције бити отворене.
