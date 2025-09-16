Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

16.09.2025
22:04
Коментари:0
Пентагон је у уторак потврдио да су амерички војни званичници у понедјељак посматрали заједничке војне вјежбе Русије и Бјелорусије, прихвативши позив по први пут од почетка Специјалне војне операције 2022. године.
У понедјељак су се амерички званичници могли видјети у Бјелорусији као посматрачи војних вјежби „Запад 2025“, заједно са посматрачима из других земаља.
Замјеник руског министра одбране Јунус-Бек Јевкуров такође је присуствовао вјежбама у Бјелорусији.
"Америчка амбасада у Минску у Бјелорусији примила је позив за нашег војног аташеа да присуствује војним вјежбама Запад-2025 у оквиру Дана истакнутих посјетилаца (ДВ), и ми смо прихватили позив у свјетлу недавних продуктивних билатералних договора између наших земаља", рекао је портпарол Пентагона Шон Парнел.
Свијет
Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима
"Присуствовање Данима истакнутих посјетилаца је уобичајена пракса међу војскама, а амерички војни аташе био је дио веће групе међународних војних представника. Због временског преклапања, нови аташе за одбрану појавио се заједно са претходним", додао је.
Бјелоруски министар одбране Виктор Хрењин лично је дочекао двојицу америчких званичника, који су се руковали с њим и, обраћајући се на руском језику, захвалили му се на позиву.
Према наводима агенције Ројтерс, један од америчких представника био је потпуковник Ратног ваздухопловства САД Брајан Шуп.
Свијет
Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу
Амерички званичник из сектора одбране, који је говорио под условом анонимности, изјавио је да су Сједињене Америчке Државе посљедњи пут посматрале вјежбе "Запад" 2021. године.
Најновије
Најчитаније
23
01
22
54
22
46
22
25
22
20
Тренутно на програму