Logo

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

16.09.2025

22:04

Коментари:

0
Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије
Фото: Tanjug / AP

Пентагон је у уторак потврдио да су амерички војни званичници у понедјељак посматрали заједничке војне вјежбе Русије и Бјелорусије, прихвативши позив по први пут од почетка Специјалне војне операције 2022. године.

У понедјељак су се амерички званичници могли видјети у Бјелорусији као посматрачи војних вјежби „Запад 2025“, заједно са посматрачима из других земаља.

Војна вјежба "Запад 2025"

Замјеник руског министра одбране Јунус-Бек Јевкуров такође је присуствовао вјежбама у Бјелорусији.

"Америчка амбасада у Минску у Бјелорусији примила је позив за нашег војног аташеа да присуствује војним вјежбама Запад-2025 у оквиру Дана истакнутих посјетилаца (ДВ), и ми смо прихватили позив у свјетлу недавних продуктивних билатералних договора између наших земаља", рекао је портпарол Пентагона Шон Парнел.

krimski most tanjugap

Свијет

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

"Присуствовање Данима истакнутих посјетилаца је уобичајена пракса међу војскама, а амерички војни аташе био је дио веће групе међународних војних представника. Због временског преклапања, нови аташе за одбрану појавио се заједно са претходним", додао је.

Бјелоруски министар одбране Виктор Хрењин лично је дочекао двојицу америчких званичника, који су се руковали с њим и, обраћајући се на руском језику, захвалили му се на позиву.

Према наводима агенције Ројтерс, један од америчких представника био је потпуковник Ратног ваздухопловства САД Брајан Шуп.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу

Амерички званичник из сектора одбране, који је говорио под условом анонимности, изјавио је да су Сједињене Америчке Државе посљедњи пут посматрале вјежбе "Запад" 2021. године.

Подијели:

Тагови:

vojna vježba

Русија

Bjelorusija

Украјина

Пентагон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

Свијет

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп аминовао, Европа плаћа: Одобрен први пакет војне помоћи Украјини

3 ч

0
Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

Свијет

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу

3 ч

0

Више из рубрике

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Свијет

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп аминовао, Европа плаћа: Одобрен први пакет војне помоћи Украјини

3 ч

0
Нетанјаху: Израел је научио лекцију

Свијет

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

22

54

Џеј Ди Венс прозвао Сороша: Нема јединства с онима који славе убиство Чарлија Кирка

22

46

Нетанјаху: Ако им буде фалила длака са главе, Хамасу стиже брз крај

22

25

Хаос у Бечу: Србин убио жену и ранио ћерку, па пресудио себи у колима?

22

20

Болсонаро пребачен у болницу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner