Ова жена живи са више од 200 тумора, на лицу не може ни да их преброји

Мерцедес Кристесен (52) из Бојсија, држава Ајдахо, суочава се са неурофиброматозом тип 1 - ријетким генетским стањем које изазива раст бенигних тумора дуж нерава. Њено лице и тијело прекривени су стотинама израслина, али ова храбра жена одбија да дозволи да јој изглед одређује вриједност и још важније, одлучна је да својој дјеци покаже како достојанство и љубав према себи не смију имати границе.
Мерцедес је први пут дијагностикована са неурофиброматозом са 19 година, када је имала свега четири или пет ситних израслина. Љекари су тада тврдили да није ријеч ни о чему озбиљном. Међутим, након рођења њеног другог дјетета, стање јој се погоршало – хормоналне промјене изазвале су нагли пораст тумора по цијелом тијелу, нарочито на лицу.
"Изглед моје коже био је беспријекоран, осим понеке бубуљице. Све се промијенило након порођаја. Тумори су почели да избијају великом брзином, што је уобичајено код овог стања због утицаја хормона", рекла је Мерцедес.
Данас процјењује да има више од 200 израслина по тијелу.
Мерцедес је мајка двије ћерке, Луиз (27) и Еме (24), које су такође наслиједиле ово генетско стање. Када су дјевојчице добиле дијагнозу, Мерцедес је осјећала огроман осјећај кривице.
"Нисам знала да је стање насљедно када сам их рађала. Била сам сломљена када су ми рекли да и оне имају НФ. И дан-данас се борим са том кривицом."
Упркос свему, одлучила је да се не скрива - жељела је да буде узор својим ћеркама.
"Схватила сам да, ако се ја кријем, и оне ће мислити да је њихово стање нешто чега треба да се стиде. Нисам то могла да дозволим."
@hurricanemercedes1 ♬ original sound - Mercedes Christesen
Мерцедес се годинама суочава са суровим коментарима пролазника и корисника друштвених мрежа. Неки су јој чак говорили да "није смјела да има дјецу", док су јој непознате особе на улици добацивале увредљиве реченице. Једна жена јој је чак рекла: "Да изгледам као ти, убила бих се."
"Такве ријечи боле, али више не ћутим. Рекла сам јој само - ‘Срећом, не изгледаш тако.’ Нећу негативност узвраћати негативношћу, али нећу више ни ћутати", истиче Мерцедес.
На Тиктоку је објавила видео којим одговара свим злурадим коментарима, а видео је брзо постао виралан и прикупио десетине хиљада лајкова и коментара подршке.
Мерцедес је у браку са супругом Роднијем (58) већ 14 година. Иако због свог стања тренутно не може да ради, каже да јој је породица највећа подршка.
"Родни ме сваког дана подсјећа да сам лијепа, чак и са свим овим туморима. То много значи."
Ћерке су јој дијагностиковане у раном дјетињству – Луиз са шест година, а Ема са три. Њихово стање је за сада блаже од њеног, и нада се да никада неће достићи њен степен тежине.
Мерцедес је прву израслину добила још као дијете, са шест година, на мјесту ожиљка од овчијих богиња. Годинама касније, са 19, један од тумора је уклоњен и тада је и добијена дијагноза. Право погоршање почело је са 29 година, послије другог порођаја.
"Неурофиброматоза се манифестује различито код сваке особе. Неки људи добију видљиве туморе, неки их имају само унутрашње – на органима. Стање је прогресивно и не повлачи се само од себе. Тумори морају хируршки да се уклоне, и то са нервима на којима се налазе."
"Много људи ме је питало зашто сам имала дјецу. То ме боли – нико не пита тако нешто особу са дијабетесом, или неког ко носи ген за рак дојке. Људи олако суде, а не знају кроз шта пролазимо."
Мерцедес истиче да није жељела да живи у сјенци своје болести, већ да изгради живот пун љубави, разумијевања и достојанства – за себе и своју дјецу.
"Желим да моје ћерке расту знајући да су вриједне, лијепе и јаке – без обзира на то шта други виде када их погледају."
(Она.рс)
