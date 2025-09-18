Logo

Ова жена живи са више од 200 тумора, на лицу не може ни да их преброји

18.09.2025

17:02

Коментари:

0
Ова жена живи са више од 200 тумора, на лицу не може ни да их преброји
Фото: TikTok/hurricanemercedes1/screenshot

Мерцедес Кристесен (52) из Бојсија, држава Ајдахо, суочава се са неурофиброматозом тип 1 - ријетким генетским стањем које изазива раст бенигних тумора дуж нерава. Њено лице и тијело прекривени су стотинама израслина, али ова храбра жена одбија да дозволи да јој изглед одређује вриједност и још важније, одлучна је да својој дјеци покаже како достојанство и љубав према себи не смију имати границе.

Дијагноза која је промијенила живот

Мерцедес је први пут дијагностикована са неурофиброматозом са 19 година, када је имала свега четири или пет ситних израслина. Љекари су тада тврдили да није ријеч ни о чему озбиљном. Међутим, након рођења њеног другог дјетета, стање јој се погоршало – хормоналне промјене изазвале су нагли пораст тумора по цијелом тијелу, нарочито на лицу.

"Изглед моје коже био је беспријекоран, осим понеке бубуљице. Све се промијенило након порођаја. Тумори су почели да избијају великом брзином, што је уобичајено код овог стања због утицаја хормона", рекла је Мерцедес.

Данас процјењује да има више од 200 израслина по тијелу.

Кит

Свијет

Китови убице поново напали брод: Посада једва извукла живу главу

Мајчинство као снага, не слабост

Мерцедес је мајка двије ћерке, Луиз (27) и Еме (24), које су такође наслиједиле ово генетско стање. Када су дјевојчице добиле дијагнозу, Мерцедес је осјећала огроман осјећај кривице.

"Нисам знала да је стање насљедно када сам их рађала. Била сам сломљена када су ми рекли да и оне имају НФ. И дан-данас се борим са том кривицом."

Упркос свему, одлучила је да се не скрива - жељела је да буде узор својим ћеркама.

"Схватила сам да, ако се ја кријем, и оне ће мислити да је њихово стање нешто чега треба да се стиде. Нисам то могла да дозволим."

@hurricanemercedes1 ♬ original sound - Mercedes Christesen

Суочавање са осудама

Мерцедес се годинама суочава са суровим коментарима пролазника и корисника друштвених мрежа. Неки су јој чак говорили да "није смјела да има дјецу", док су јој непознате особе на улици добацивале увредљиве реченице. Једна жена јој је чак рекла: "Да изгледам као ти, убила бих се."

"Такве ријечи боле, али више не ћутим. Рекла сам јој само - ‘Срећом, не изгледаш тако.’ Нећу негативност узвраћати негативношћу, али нећу више ни ћутати", истиче Мерцедес.

На Тиктоку је објавила видео којим одговара свим злурадим коментарима, а видео је брзо постао виралан и прикупио десетине хиљада лајкова и коментара подршке.

Породица јој даје снагу

Мерцедес је у браку са супругом Роднијем (58) већ 14 година. Иако због свог стања тренутно не може да ради, каже да јој је породица највећа подршка.

"Родни ме сваког дана подсјећа да сам лијепа, чак и са свим овим туморима. То много значи."

Ћерке су јој дијагностиковане у раном дјетињству – Луиз са шест година, а Ема са три. Њихово стање је за сада блаже од њеног, и нада се да никада неће достићи њен степен тежине.

ilu-krava-290825

Друштво

Лијепе вијести у домаћинству Младеновић: Крава Беба отелила четворке

Живот са неурофиброматозом

Мерцедес је прву израслину добила још као дијете, са шест година, на мјесту ожиљка од овчијих богиња. Годинама касније, са 19, један од тумора је уклоњен и тада је и добијена дијагноза. Право погоршање почело је са 29 година, послије другог порођаја.

"Неурофиброматоза се манифестује различито код сваке особе. Неки људи добију видљиве туморе, неки их имају само унутрашње – на органима. Стање је прогресивно и не повлачи се само од себе. Тумори морају хируршки да се уклоне, и то са нервима на којима се налазе."

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ово су највеће штедише хороскопа

Порука женама и мајкама

"Много људи ме је питало зашто сам имала дјецу. То ме боли – нико не пита тако нешто особу са дијабетесом, или неког ко носи ген за рак дојке. Људи олако суде, а не знају кроз шта пролазимо."

Мерцедес истиче да није жељела да живи у сјенци своје болести, већ да изгради живот пун љубави, разумијевања и достојанства – за себе и своју дјецу.

"Желим да моје ћерке расту знајући да су вриједне, лијепе и јаке – без обзира на то шта други виде када их погледају."

(Она.рс)

Подијели:

Таг:

тумор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Импозантна бројка: Путин открио колико је војника на контакт-линији

Свијет

Импозантна бројка: Путин открио колико је војника на контакт-линији

57 мин

0
Ово су највеће штедише хороскопа

Занимљивости

Ово су највеће штедише хороскопа

1 ч

0
"Дешавало се да се роде и са двије главе, али ово се није десило" Чудо потресло Србију

Србија

"Дешавало се да се роде и са двије главе, али ово се није десило" Чудо потресло Србију

1 ч

0
Селак - Вујић: Сарадња два министарства изузетна и на корист грађана Српске и Србије

Република Српска

Селак - Вујић: Сарадња два министарства изузетна и на корист грађана Српске и Србије

1 ч

0

Више из рубрике

Импозантна бројка: Путин открио колико је војника на контакт-линији

Свијет

Импозантна бројка: Путин открио колико је војника на контакт-линији

57 мин

0
Китови убице поново напали брод: Посада једва извукла живу главу

Свијет

Китови убице поново напали брод: Посада једва извукла живу главу

1 ч

0
Хаос у Француској: Војна индустрија на мети демонстраната, ухапшено више од 90 особа

Свијет

Хаос у Француској: Војна индустрија на мети демонстраната, ухапшено више од 90 особа

1 ч

0
Само три особе на свијету могу путовати без пасоша

Свијет

Само три особе на свијету могу путовати без пасоша

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Ево шта храна коју једете говори о вашем карактеру

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner