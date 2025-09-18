Импозантна бројка: Путин открио колико је војника на контакт-линији

18.09.2025
16:55
Коментари:0
На контакт-линији у зони СВО налази се 700.000 припадника Оружаних снага Русије, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
Он је додао да је важно подржати учеснике Специјалне војне операције и њихове породице.
„Сви знају мој однос према онима који се боре на фронту, ризикују своје животе и дају своје животе... њихове породице и оне који се враћају са фронта, наравно, морамо подржати. И морамо од њих формирати кадровску резерву“, истакао је Путин на састанку са лидерима политичких странака у Државној думи.
Предсједник Русије Владимир Путин је 24. фебруара 2022. године објавио о почетку војне операције демилитаризације Украјине. Он је у обраћању суграђанима рекао да околности „захтијевају одлучну и хитну акцију“, пошто су се републике Донбаса обратиле Москви за помоћ. Путин је истакао да је циљ операције „заштита људи који су већ осам година изложени малтретирању и геноциду од стране кијевског режима“.
За то је, према његовим ријечима, планирано да се изврши „демилитаризација и денацификација Украјине“ и да се приведу правди сви ратни злочинци одговорни за „крваве злочине над цивилима“ у Донбасу, преноси Спутњик.
