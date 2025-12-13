У микс зони са Јованом: Најбоље од друге сезоне

Извор:
АТВ
13.12.2025
17:32
Након узбудљивог путовања кроз омладински спорт стигли смо до краја друге сезоне инспиративног серијала 'У микс зони са Јованом'.
Сада је вријеме да заједно са нашом Јованом Миљеновић прошетамо кроз најбоље тренутке друге сезоне. Поново ћемо се присјетити најзанимљивијих прича, инспиративних младих спортиста, емотивних разговора и побједа које су обиљежиле старт нашег спортског путовања.
Ауторски серијал Јоване Миљеновић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста, много добре забаве, игара и правог спортског духа.
'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.
