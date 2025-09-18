Само три особе на свијету могу путовати без пасоша

18.09.2025
16:14
Коментари:0
Када путујете у другу земљу, најважније је да имате пасош, и то важи за скоро све људе.
Међутим, постоје три особе за које ово правило не важи, односно, не треба им пасош за путовање.
У питању су краљ Уједињеног Краљевства Charles III, јапански цар Нарухито и царица Масако.
Прије него што је краљ Charles III добио ту привилегију, имала ју је краљица Eлизабета II, коју је Charles наслиједио на пријестолу пошто што је британска краљица са најдужим стажом преминула 8. септембра 2022. године.
Регион
"Пропао у земљу": Преварант Ивица Ђоло, умјесто да се врати у затвор, побјегао у БиХ
Дакле, овај изузетак се односи само на краља (или краљицу) Уједињеног Краљевства, не и на друге чланове краљевске породице. Ово се правило не односи ни на супругу краља Charles-a, краљицу Camillu, која са собом мора да има дипломатски пасош.
Што се Јапана тиче, јапанско министарство је 10. маја 1971. године издало документ у којем се наводи, да би било крајње неприкладно да се изда пасош за цара или царицу, пише CNBC ТВ18.
Култура
Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста
У документу се додаје и да би било крајње неприкладно да се цар подвргава имиграционим или визним процедурама користец́и пасош као обичан грађанин.
Такође, такво право важи само за цара и царицу, док се дипломатски пасоши издају осталим члановима царске породице, укључујући престолонасљедника и принцезу.
Када стигну у било коју земљу, од цара и царице Јапана тражи се само да покажу документ локалног министарства, који земљу обавјештава унапријед о њиховом доласку, преноси Крстарица.
Регион
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
50
17
45
17
44
17
31
17
30
Тренутно на програму