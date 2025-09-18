Logo

Само три особе на свијету могу путовати без пасоша

18.09.2025

16:14

Коментари:

0
Само три особе на свијету могу путовати без пасоша
Фото: Pixabay

Када путујете у другу земљу, најважније је да имате пасош, и то важи за скоро све људе.

Међутим, постоје три особе за које ово правило не важи, односно, не треба им пасош за путовање.

У питању су краљ Уједињеног Краљевства Charles III, јапански цар Нарухито и царица Масако.

Прије него што је краљ Charles III добио ту привилегију, имала ју је краљица Eлизабета II, коју је Charles наслиједио на пријестолу пошто што је британска краљица са најдужим стажом преминула 8. септембра 2022. године.

zatvor robija

Регион

"Пропао у земљу": Преварант Ивица Ђоло, умјесто да се врати у затвор, побјегао у БиХ

Дакле, овај изузетак се односи само на краља (или краљицу) Уједињеног Краљевства, не и на друге чланове краљевске породице. Ово се правило не односи ни на супругу краља Charles-a, краљицу Camillu, која са собом мора да има дипломатски пасош.

Што се Јапана тиче, јапанско министарство је 10. маја 1971. године издало документ у којем се наводи, да би било крајње неприкладно да се изда пасош за цара или царицу, пише CNBC ТВ18.

преминуо-преминула-умро-умрла

Култура

Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

Неприкладно да цар користи пасош као обичан грађанин

У документу се додаје и да би било крајње неприкладно да се цар подвргава имиграционим или визним процедурама користец́и пасош као обичан грађанин.

Такође, такво право важи само за цара и царицу, док се дипломатски пасоши издају осталим члановима царске породице, укључујући престолонасљедника и принцезу.

Када стигну у било коју земљу, од цара и царице Јапана тражи се само да покажу документ локалног министарства, који земљу обавјештава унапријед о њиховом доласку, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

пасош

Краљ Чарлс III

kraljica Elizabeta II

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Пропао у земљу": Преварант Ивица Ђоло, умјесто да се врати у затвор, побјегао у БиХ

Регион

"Пропао у земљу": Преварант Ивица Ђоло, умјесто да се врати у затвор, побјегао у БиХ

1 ч

0
krava, krave

Друштво

Лијепе вијести у домаћинству Младеновић: Крава Беба отелила четворке

1 ч

0
Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

Друштво

Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

1 ч

0
Људи који једу под утицајем емоција неће имати користи од лијекова за мршављење, каже нова студија

Здравље

Људи који једу под утицајем емоција неће имати користи од лијекова за мршављење, каже нова студија

1 ч

0

Више из рубрике

Љекар осумњичен за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња

Свијет

Љекар осумњичен за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња

2 ч

0
Срушио се хеликоптер америчке војске

Свијет

Срушио се хеликоптер америчке војске

2 ч

0
Фараонова наруквица украдена из сефа: Истопљена је и продата за само 4.000 долара

Свијет

Фараонова наруквица украдена из сефа: Истопљена је и продата за само 4.000 долара

2 ч

0
Избио велики пожар у Грчкој, у гашењу учествују авиони и хеликоптери

Свијет

Избио велики пожар у Грчкој, у гашењу учествују авиони и хеликоптери

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Ево шта храна коју једете говори о вашем карактеру

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner