Да ли сте икада размишљали о куповини некретнине путем аукције?

05.10.2025

stan
Фото: АТВ

Једна Хватица недавно је на Редиту у заједници Финансије подијелила своје искуство с куповином некретнина путем аукције и најавила да размишља како би од тога могла направити посао.

Објава гласи: “Куповање некретнина преко аукције: Занима ме што мислите о томе, бисте ли покушали. Ја имам искуства у двије ситуације. Стан је отишао потпуно у небеса с цијеном и одустала сам.

Стан од 40 квадрата на сплитској риви, пријавила се само једна особа (мој пријатељ). Ја сам лицитирала за њега и купио је тај стан за почетну цијену од 36.000 евра.

Требиње-27092025

Градови и општине

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

Углавном, размишљам озбиљно се бавити тиме и нудити услугу лицитирања, јер вјерујем да би неки људи можда и хтјели лицитирати, али не знају како.”

‘Добра идеја, али не знам како би наплатила’

На објаву су услиједили бројни коментари с различитим искуствима и мишљењима. Један корисник је отворио питање наплате такве услуге: “Добра идеја, али не знам како би наплатила. Би ли имала цијену за услугу или би наплаћивала по успјешној купњи? Ако би имала цијену за услугу, што ми је логичније, не видим да би пуно људи било спремно платити за нешто за што не знају како ће завршити, а ако би наплаћивала по успјешној купњи, онда је теби ту велик ударац. Колико аукција и посла требаш одрадити за једну успјешну купњу и твоју наплату? Незгодно.“

Саша Поповић

Сцена

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

Други коментатор присјетио се времена након финанцсјске кризе када је понуда била већа: “Мислим да тренутно нема толике понуде. Прије десетак и нешто мање година било је тога јако пуно – пропале фирме и људи након кризе. Али онда је исто био проблем имати масу новца за такве купње. Ризик је што се доста времена чека за поврат аконтације ако не добијеш лицитацију, а требају ти новци за сљедећу аукцију. Има доста професионалаца који то раде па оно што је атрактивно оде одмах. Али барем се аукција сада продужује док год се диже понуда. Прије си морао имати среће да будеш тај задњи понудитељ и све се догађало у задњих десет минута. Још је и интернет био спорији, чиста срећа је била.“

‘Двојица су одустала’

Трећи учесник расправе подијелио је конкретан случај познанице која се опробала у куповини некретнине на аукцији, преноси Дневно.

“Познаница је тако купила стан на аукцији. Давне 2018. купила је 55 м2 за 75.000 евра. Но, ствар је у томе, како је она причала, да на таквим аукцијама увијек постоје професионалци који се тиме баве пословно. Купе стан јефтино на аукцији, среде га (ако га среде) и продају по пуно већој цијени.

дара бубамара

Сцена

Од Гранда узела 100.000 € и купила стан од 350.000 €! Ево колико некретнина има Дара Бубамара

Она је била са још двојицом на аукцији, и та двојица су јој отворено рекли да, ако жели да се они повуку с аукције, мора свакоме исплатити 7.500 евра на руке. Наравно да их је исплатила, зато што се баш загријала за стан. Али како то бива, нигд‌је не пише да се та двојица могу повући с аукције, једноставно узму новац и даље се натјечу. На срећу, ова двојица су одустала.

Савјетовање о аукцијама некретнина

Такођер, стан је долазио с бившим власницима у њему, и њих је познаница морала о властити трошак избацити ван. Онда је бившим власницима још исплатила 10.000 евра да би се у року мјесец дана иселили, иначе би то могла бити цијела прича са правосуђем. Тако да ју је стан сигурно коштао око 100.000 евра свеукупно.”

