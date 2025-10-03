Данас хладно са кишом, на планинама снијег

03.10.2025
08:35
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити хладно и вјетровито уз повремену слабу кишу, а са сусњежицом и снијегом на планинама на истоку.
Јак сјеверни вјетар додатно ће појачавати осјећај хладноће. На сјеверозападу ће бити мало топлије и сунчаније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Падавине ће до краја дана престати у већини предјела, осим на крајњем истоку.
Највиша температура ваздуха од само шест на истоку до 15 на сјеверу, у вишим предјелима од један степен Целзијусов.
Дуваће умјерен до јак сјеверни вјетар, у Херцеговини јака и олујна бура.
На сјеверозапад је јутрос ведро и хладно вријеме, а у осталим крајевима облачно са повременим падавинама, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Чемерно минус два, Хан Пијесак минус један, Соколац и Калиновик нула, Кнежево један, Гацко два, Бањалука, Приједор, Нови Град, Дринић и Сребреница три, Мркоњић Град, Рудо, Сарајево и Тузла четири, Бијељина, Зворник, Фоча, Вишеград, Рибник, Шипово, Зеница и Бихаћ пет, Добој и Брчко седам, Билећа осам, Требиње 10 и Мостар 11 степени Целзијусових.
Највише кише у протекла 24 часа пало је у Сребреници - 37 литара по метру квадратном, затим на Хан Пијеску 35, у Рудом 25, у Фочи 24, у Зворнику 17, на Чемерну 16, у Вишеграду 14, на Сокоцу осам, у Калиновику шест, у Бијељини пет, у Гацку и Дринићу два, а у Мркоњић Граду, Шипову и Рибнику један литар по метру квадратном.
