Бејби бум у Српској

03.10.2025
07:40
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 35 беба, 17 дјевојчица и 18 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У бањалучком породилишту рођено је 18 беба, у Бијељини шест, у Добоју пет, у Фочи и Градишци по двије и у Приједору и Источном Сарајеву по једна беба.
Регион
Код Сења слетјели у море, четворо погинулих
У Бањалуци је рођено 11 дјевојчица и седам дјечака, у Бијељини четири дјечака и двије дјевојчице, у Добоју пет дјечака, у Фочи дјечак и дјевојчица, у Градишци двије дјевојчице, у Приједору дјечак и у Источном Сарајеву дјевојчица.
Порода није било у Зворнику, Требињу и Невесињу.
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму