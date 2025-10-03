Logo

Бејби бум у Српској

03.10.2025

07:40

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 35 беба, 17 дјевојчица и 18 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У бањалучком породилишту рођено је 18 беба, у Бијељини шест, у Добоју пет, у Фочи и Градишци по двије и у Приједору и Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци је рођено 11 дјевојчица и седам дјечака, у Бијељини четири дјечака и двије дјевојчице, у Добоју пет дјечака, у Фочи дјечак и дјевојчица, у Градишци двије дјевојчице, у Приједору дјечак и у Источном Сарајеву дјевојчица.

Порода није било у Зворнику, Требињу и Невесињу.

