Оптужени да су фингирали саобраћајне незгоде, па наплаћивали штету од осигурања

Општински суд у Бихаћу потврдио је оптужницу Тужилаштва Унско-санског кантона против Аладина Халилагића (29) из Велике Кладуше, Муниба Кајтазовића (51) и Сенада Кличића (27) из Цазина, Амела Хоџића (39) из Велике Кладуше, те Нихада Диздаревића (40) и Адиса Мулалића (41) из Бужима због постојања основане сумње да су били организована група која је фингирала саобраћајне незгоде с циљем наплате осигурања.
Оптужница наводи како је поменути Халилагић организовао групу у циљу чињења кривичних дјела прописаних законом у Федерацији БиХ, док су преостали постали чланови такве групе, па су с циљем наплате осигурања вршили оштећивање осигуране имовине, те затим пријављивали штету.
Конкретно, оптуженима се ставља на терет су у периоду од 05. октобра 2019. до 06. априла 2021. године, на подручју Бихаћа, Цазина, Велика Кладуше и Бужима, с циљем наплате осигурања, организовано узроковали више саобраћајних незгода.
На тај начин су осигурали правни основ за наплату материјалне штете од осигуравајућих друштава у укупном износу нешто већем од 110 хиљада марака.
Суд је доношењем посебног рјешења прихватио приједлог Тужилаштва УСК и одредио привремене мјере осигурања имовинске користи на начин да је ускратио тројици оптужених располагање новчаним средствима на њиховим банковним рачунима до износа прибављене противправне имовинске користи, као и забраном отуђења, оптерећења и располагања путничког моторног возила једног од оптужених лица.
Тужилаштво ће основаност оптужнице доказивати извођењем неколико десетина материјалних доказа, као и саслушањем вјештака и свједока. У наредном периоду очекује се заказивање рочишта о изјашњењу о кривици пред Општинским судом у Бихаћу, преносе Независне.
