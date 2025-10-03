Logo

Оптужени да су фингирали саобраћајне незгоде, па наплаћивали штету од осигурања

03.10.2025

07:25

Коментари:

0
Оптужени да су фингирали саобраћајне незгоде, па наплаћивали штету од осигурања
Фото: АТВ

Општински суд у Бихаћу потврдио је оптужницу Тужилаштва Унско-санског кантона против Аладина Халилагића (29) из Велике Кладуше, Муниба Кајтазовића (51) и Сенада Кличића (27) из Цазина, Амела Хоџића (39) из Велике Кладуше, те Нихада Диздаревића (40) и Адиса Мулалића (41) из Бужима због постојања основане сумње да су били организована група која је фингирала саобраћајне незгоде с циљем наплате осигурања.

Оптужница наводи како је поменути Халилагић организовао групу у циљу чињења кривичних дјела прописаних законом у Федерацији БиХ, док су преостали постали чланови такве групе, па су с циљем наплате осигурања вршили оштећивање осигуране имовине, те затим пријављивали штету.

Синагога-Манчестер-напад-2102025

Свијет

Познат идентитет нападача на синагогу у Манчестеру

Конкретно, оптуженима се ставља на терет су у периоду од 05. октобра 2019. до 06. априла 2021. године, на подручју Бихаћа, Цазина, Велика Кладуше и Бужима, с циљем наплате осигурања, организовано узроковали више саобраћајних незгода.

На тај начин су осигурали правни основ за наплату материјалне штете од осигуравајућих друштава у укупном износу нешто већем од 110 хиљада марака.

Суд је доношењем посебног рјешења прихватио приједлог Тужилаштва УСК и одредио привремене мјере осигурања имовинске користи на начин да је ускратио тројици оптужених располагање новчаним средствима на њиховим банковним рачунима до износа прибављене противправне имовинске користи, као и забраном отуђења, оптерећења и располагања путничког моторног возила једног од оптужених лица.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Не постоји "магично оружје" за Кијев

Тужилаштво ће основаност оптужнице доказивати извођењем неколико десетина материјалних доказа, као и саслушањем вјештака и свједока. У наредном периоду очекује се заказивање рочишта о изјашњењу о кривици пред Општинским судом у Бихаћу, преносе Независне.

Подијели:

Тагови:

Оптужница

превара

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Спријечићемо сумњиве трансфере оружја из ФБиХ

3 ч

0
Данас је ловачка слава: Вјеровање налаже да се прошета по шумама и ливадама

Друштво

Данас је ловачка слава: Вјеровање налаже да се прошета по шумама и ливадама

3 ч

0
Радник из БиХ пао у јаму на градилишту, задобио тешке повреде

Свијет

Радник из БиХ пао у јаму на градилишту, задобио тешке повреде

3 ч

0
Пуцњава у центру Атине, има рањених

Свијет

Пуцњава у центру Атине, има рањених

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Новa језива саобраћајка: Погинуле четири особе!

12 ч

0
Избоден младић, полиција ухапсила крвавог мушкарца

Хроника

Избоден младић, полиција ухапсила крвавог мушкарца

13 ч

0
Саслушани оптужени због дјечије порнографије

Хроника

Саслушани оптужени због дјечије порнографије

14 ч

0
Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

Хроника

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

17 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner