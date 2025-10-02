Саслушани оптужени због дјечије порнографије

Извор:
АТВ
02.10.2025
19:55
Коментари:0
Четворица мушкараца која су јуче ухапшена због дјечије порнографије данас су били пред тужиоцима. Саслушани су а тужилац у Требињу је затражио одређивање притвора.
Од јуче ухапшена четири лица два су у требињском Тужилаштву док се друга двојица налазе у Тужилаштву у Бијељини.
Из Тужилаштва у Бијељини данас шкрти на ријечима кратко нам одговарају да су дјела осјетљива па не могу дати више информација. АТВ сазнаје да су пред овим Тужилаштвом Требињац Душко Самарџић и Нихад Пошко из Јајца. Њихове колеге у Требињу кажу да је поступајући тужилац Милимир Појужина саслушао два лица и затражио одређивање притвора.
"Лицима која су предата нама уз извјештај се ставља на терет да су путем друштвених мрежа приступали локацијама које су нудиле садржаје који имају елементе дјечије фотографије те да су исте садржаје задржавали дијелом за себе а дијело дистрибутирали и другим лицима путем друштвених мрежа", рекао је Срђан Вукановић, портпарол тужилаштва у Требињу.
То су Требињци Раде Пејовић. и Саша Вулетић. Из Тужилаштва још кажу да је Пејовић до сада четири пута пресуђивани и то за насиље у породици, неплаћање издржавања, крађу али и за производњу, посједовање и приказивање дјечије порнографије. У претресу објеката Саше Вулетића јуче је пронађено и оружје. Требињци данас у шоку.
"Стравично, стварно за сваку осуду",
"Треба их одмах затворити и непуштати вани никако",
"Боже сачувај, само то",
"Шта да кажем, праву ствар су урадили што су их похапсили",
"Ужас, нема се шта рећи", неки су од коментара грађана.
Све је отишло предалеко, тешко је сада наћи мјере и вратити у неке норме, породицу,
Не знам шта да вам кажем него објесити их на тргу да их сви виде ако је истина то што смо читали.
Нажалост ово је само један од случајева којих је из дана у дан све више, каже струка и апелују да се све мора пријављивати.
"То је показатељ да се то дешава и код нас, ово је један можда од ријетких случајева који се открио не знам како али је за похвалу. Оно што је наша препорука јесте када се деси нешто тако да се случај пријави проблем је што такви случајеви остају најчешће непријављени зато што се дјеца боје уцјене", Гордана Рајић, омбудсман за дјецу Републике Српске.
Аларм за ову групу полицији је стигао чак из Америке, праћени су више од двије године. МУП Републике Српске свјестан проблематике проводи бројне активности и кампање како би оваквих проблема било што мање. Највећи апел свакако да иде родитељима, пазите шта вам дјеца раде јер предатора је на све стране.
Хроника
4 ч1
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму